أحزاب عراقية مقربة من إيران تضغط لتأجيل الانتخابات المبكرة

تمارس أحزاب عراقية، مقربة من إيران، ضغوطا على رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي؛ لتأجيل الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في السادس من حزيران/ يونيو، المقبل.

ويقود حملة الضغوط تحالف ”الفتح“ بزعامة هادي العامري، وائتلاف دولة القانون، الذي يترأسه نوري المالكي، فضلا عن أحزاب صغيرة أخرى مثل حركة صادقون التابعة لعصائب أهل الحق، وفق مسؤول مقرب من رئيس الحكومة العراقية.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لـ“إرم نيوز“، إن ”تحالفي الفتح وائتلاف دولة القانون، وأطرافا أخرى تمارس ضغوطا على رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، بشأن تأجيل الانتخابات؛ لأسباب سياسية بحتة تتعلق بوضع تلك الأحزاب، وعدم رغبتها في حل البرلمان، فضلا عن عدم الاستعداد الكافي لخوض السباق الانتخابي، وفق المتغيرات التي شهدتها الساحة العراقية، خلال السنوات الثلاث الماضية“.

وأضاف أن ”الاجتماع الذي عُقد، يوم الخميس، للرئاسات الأربع، (الجمهورية، والوزراء، والبرلمان، والقضاء)، بحث استعدادات مفوضية الانتخابات بحضور ممثل عن الأمم المتحدة، وكان الاتفاق على إمضاء الموعد المقرر للانتخابات، على رغم الضغوط التي مارستها تلك الأحزاب، ومطالباتها المتكررة، وإشاعتها بأن الاستعدادات غير كافية، فضلا عن مماطلتها بشأن إقرار قانون المحكمة الاتحادية“.

وتابع: ”تلك الأحزاب لديها ورقة المحكمة الاتحادية، المعطلة لغاية الآن، ومن المرجح أن تلجأ إليها، لقطع الطريق أمام الانتخابات المبكرة“.

ولا يزال نصاب المحكمة الاتحادية، وهي الجهة الوحيدة التي تملك حق المصادقة على نتائج الانتخابات والنظر في الطعون المتعلقة بها، غير مكتمل؛ بسبب وفاة أحد أعضائها وإحالة الثاني على التقاعد، في ظل غياب القانون الذي ينظم آلية اختيار البدلاء، وسط مطالبات لمجلس النواب بالإسراع في تشريع قانون المحكمة.

بدوره، قال عبدالحسين الهنداوي، مستشار رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لشؤون الانتخابات، اليوم السبت، إن ”هناك آلية لتحديد يوم الانتخابات بشكل رسمي، يكون من خلال التنسيق بين مجلس الوزراء ومجلس المفوضين، وبعد تحديد يوم الانتخابات، يتم إعلان ذلك بشكل رسمي من قبل رئيس الجمهورية“.

وأضاف في تصريح صحفي، أن ”تحديد يوم الانتخابات من صلاحية مجلس الوزراء ومجلس المفوضين، بالتنسيق بين الجانبين“، لافتا إلى أن ”حكومة مصطفى الكاظمي، اعلنت بشكل واضح الموعد الذي تريد فيه إجراء الانتخابات المبكرة، وهي مصرة على هذا الموعد، وقد قدمت كل الدعم لمفوضية الانتخابات بمختلف الأصعدة، خصوصا أن إجراء الانتخابات هي من مهمة مفوضية الانتخابات“.

وتقول الأحزاب المعارضة لموعد الانتخابات الحالي، إن المفوضية غير جاهزة لإجراء الاقتراع؛ بسبب عدم اكتمال تحديث سجلات الناخبين، البايومترية، وعدم ضبط الأوضاع الأمنية، على رغم ارتباط أغلب المجموعات المسلحة بها.

من جهته، قال الخبير في الشأن القانوني، علي التميمي، إن ”الموعد الذي أعلنه رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، بشأن الانتخابات، جاء لأن الكاظمي تعهد في برنامجه الوزاري، بتحديد موعد للانتخابات، لكن في المجمل يمكن تغيير هذا الموعد، سواء بالتأجيل أو التقليص، وحسب وضع البلاد“.

وأضاف لـ“إرم نيوز“، أن ”الانتخابات الاستثنائية أو المبكرة ستكون بعد حل البرلمان، بعد شهرين من الحل، حيث يدعو رئيس الجمهورية إليها بمرسوم ويحددها بشهرين من الحل كما قالت المادة 64 من الدستور العراقي، فضلا عن استكمال أعضاء المحكمة الاتحادية العليا التي تصادق على النتائج النهائية للانتخابات، وبدون حل هذه المشكلة لا يمكن إجراء الانتخابات المبكرة“.

وأوصى الاجتماع الذي نظمه الكاظمي، الخميس الماضي، بـ“تقديم الدعم الكامل للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإنجاز مهامها واستكمال المتطلبات الدستورية والقانونية لإجراء الانتخابات المبكرة، وعلى وجه الخصوص ضرورة تشريع مجلس النواب لقانون المحكمة الاتحادية، وكذلك تطبيق المادة 64 من الدستور المتعلقة بحل مجلس النواب لنفسه تمهيدا لإجراء الانتخابات المبكرة“.

ولم يتطرق البيان الرسمي، الذي وصف وقائع اجتماع الخميس، إلى الموعد الأول الذي حددته الحكومة لإجراء الانتخابات المبكرة، وهو السادس من يونيو 2021، ما اعتبر تلميحا إلى إمكانية تأجيل موعد الاقتراع.

من جهته، قال المحلل السياسي، عماد محمد، إن ”الضغط الحاصل من بعض الكتل السياسية، لتأجيل الانتخابات، يأتي لجملة أسباب، أبرزها: التغيير الحاصل في الإدارة الأمريكية، وانعكاس ذلك على الوضع العراقي، وعدم جاهزية خوض الاقتراع العام، بسبب أن المؤشرات توحي بوجود نقمة شعبية كبيرة على تلك الأحزاب، لذلك تسعى إلى تمديد فترة الانتخابات لاستكمال حملتها الأخيرة التي أطلقتها بشأن تحسين صورتها، وإعادة تموضعها“.

وأضاف المحلل السياسي في حديث لـ“إرم نيوز“، أن ”حسابات الأحزاب الحالية تختلف عن حسابات الحكومة، والحسابات الفنية لمفوضية الانتخابات، لكن لا يعني ذلك، التمسك برأي المفوضية، وإنما يجب دراسة حقيقة استعدادها لإجراء الانتخابات، وتقييم الوضع، بعيدا عن الضغوطات الحاصلة، سواء باتجاه التأجيل، أو الإجراء“.

وتعتبر الأطراف السياسية المتنافسة في العراق الانتخابات القادمة اختبارا للمزاج الشعبي وتوجهاته بعد أكبر موجة تظاهرات في تاريخ البلاد، انطلقت في أكتوبر 2019، واستمرت حتى منتصف العام التالي.