المرصد السوري: انفجار ضخم يهز منطقة الميادين في دير الزور

هز انفجار منطقة الميادين الواقعة بريف دير الزور الشرقي في سوريا، اليوم الجمعة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتخضع تلك المنطقة لسيطرة الميليشيات الموالية لإيران، ولم ترد معلومات عن طبيعة الانفجار الذي وقع تحديدًا في قرية الطيبة قرب مدينة الميادين، لكنه أسفر عن تدمير محال تجارية، بالإضافة لتضرر منزل، ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن المنزل المتضرر كان تنظيم داعش قد استولى عليه إبان سيطرته على المنطقة وحوّله إلى مركز تصنيع عبوات ناسفة وألغام.

وقال المرصد السوري، يوم أمس، إن القوات الإيرانية والميليشيات التابعة لها، عمدت، خلال الساعات الماضية، إلى إعادة الانتشار ضمن المناطق التي تعرضت لقصف إسرائيلي هو الأكثر كثافة من نوعه، حيث أعادت الميليشيات الانتشار ضمن مدينة دير الزور بالإضافة لمدينتي البوكمال والميادين شرق المحافظة، بعد أن أخلت مواقع لها بأطراف تلك المناطق آنفة الذكر.

ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن قسمًا من الميليشيات انتشر ضمن أحياء سكنية تخوفًا من ضربات جديدة قد تستهدفها بأي لحظة.