رغم معارضة "القائمة المشتركة".. نتنياهو يكثف حملته لكسب الناخبين العرب في إسرائيل

واصل رئيس الوزراء الإسرائيلي وزعيم حزب ”الليكود“ بنيامين نتنياهو، تطبيق سياسته الجديدة تجاه الجمهور العربي في إسرائيل، إذ زار، يوم الأربعاء، مدينة الناصرة الواقعة في منطقة الجليل شمال البلاد.

وتوجه نتنياهو بكلمة للسكان العرب فيها والذين يشكلون قرابة 83% من إجمالي عدد سكانها، داعيًا إياهم ليصبحوا ”شركاء“ على حد قوله.

وأعلن حزب السلطة في إسرائيل خلال الفترة الأخيرة أن نتنياهو بصدد تطبيق إستراتيجية جديدة تجاه الجمهور العربي الإسرائيلي الذي يشكل 20% من تعداد السكان.

وذكر مراقبون أن التحول الكبير الذي تشهده العلاقة بين الطرفين قد يثمر للمرة الأولى عن دعم أحزاب عربية لنتنياهو خلال مسيرة تشكيل الحكومة عقب انتخابات، آذار/ مارس المقبل.

ونقل الإعلام العبري كلمة نتنياهو خلال زيارته التي أجريت وسط حراسة مشددة، في ظل تظاهرة معارضة نظمها نشطاء ينتمون لـ ”القائمة العربية المشتركة“ ونشطاء اليسار ضد هذه الزيارة.

عهد جديد

ولفت نتنياهو، الذي حل ضيفًا على رئيس بلدية الناصرة، علي سلام، أحد داعمي زعيم ”الليكود“، إلى أنه يريد أن يرى العرب شركاء كاملين في شتى مناحي الحياة، مضيفًا:“نحن أمام فرصة لبدء عهد جديد لنا جميعًا فيما يتعلق بالعلاقات بين اليهود والعرب في دولة إسرائيل“.

وتابع رئيس وزراء إسرائيل وفق موقع صحيفة ”ماكور ريشون“ وغيرها، أن“من يزعم أننا لن نتذكر الجمهور العربي سوى خلال الانتخابات الأخيرة فهو مخطئ“.

كما زعم نتنياهو أن تصريحاته إبان انتخابات الكنيست العام 2015 والتي حذر خلالها من تدفق الجماهير العربية إلى صناديق الانتخابات فُسّرت بشكل خاطئ، وقال“:التصويت حق ديمقراطي لكل الإسرائيليين، كنت أقصد وقتها التحذير من التصويت للقائمة المشتركة“.

وعرض نتنياهو قائمة من الخطط والمشاريع التي نفذت في القطاع العربي في إسرائيل خلال السنوات الأخيرة، وقال إن“هذا أكثر بكثير مما قدمته جميع حكومات إسرائيل السابقة مجتمعة منذ إقامة دولة إسرائيل“، مضيفًا أن هناك خططًا مخصصة لهذا القطاع من شأنها أن تواجه العنف والجريمة التي يعاني منها المجتمع العربي، متعهدًا بمحاربة تنظيمات الجريمة المنظمة هناك.

وتعهد نتنياهو بتخصيص 15% من موازنة التنمية للسلطات المحلية لصالح تعزيز الأمن الشخصي في القطاع العربي.

واعتبر أن التظاهرة التي نظمها نشطاء“القائمة العربية المشتركة“ ضد زيارته للناصرة تعبر عن حالة من اليأس، وقال:“إنهم يرون التأييد المتزايد لي ولحزب الليكود داخل المجتمع العربي وهذا أمر مؤثر للغاية“.

ترحيب كبير

وشهدت الأسابيع الأخيرة تقاربًا واضحًا بين نتنياهو وحزبه وبين القطاع العربي في إسرائيل بعد أن اعتمد ”الليكود“ إستراتيجية تقوم على التوجه المباشر لهذا الجمهور وعدم النظر إليه كعدو للبلاد، على أمل حشد أصوات عربية خلال الانتخابات المقبلة، إذ لم يصوت لصالح ”الليكود“ من القطاع العربي سوى 11 ألف ناخب فقط في آخر انتخابات بما يعادل ثلث مقعد بالكنيست.

وظهر خلال الأيام الأخيرة حزب جديدة يحمل اسم ”معًا“ أسسه المحامي العربي الإسرائيلي محمد دراوشة، يقول إنه يضع على رأس أولوياته الانضمام للحكومة المقبلة، حتى ولو شكلها شخص ينتمي لليمين الإسرائيلي، مؤكدًا أنه لا يعتزم البقاء على مقاعد المعارضة، وأن هدفه إحداث تأثير من داخل الحكومة.

وذكر موقع ”سروغيم“ الإخباري، يوم الأربعاء، أن رئيس البلدية علي سلام، قدم قائمة بالتحديات التي يواجها المجتمع العربي وطالب باستجابة سريعة وجوهرية من الحكومة، لا سيما لمواجهة ظاهرة العنف والجريمة.

وقال في كلمة:“باسمي، ونيابة عن كل سكان الناصرة، وغالبية سكان المجتمع العربي، أثمّن زيارة سيادتك إلى بيتك الناصرة، مدينة السلام، مدينة البشارة، مدينتنا جميعًا“، على حد قوله.

انتقادات حادة

وانتقد عضو الكنيست أحمد الطيبي:“من القائمة العربية المشتركة“ كلمة نتنياهو.

وأشار موقع ”سروغيم“ نقلًا عنه إلى أن الانتقاد طال مزاعم نتنياهو التي جاءت في كلمته خلال زيارة الناصرة، بشأن تحذيره للناخبين الإسرائيليين العام 2015 من موجة تصويت مرتفعة لصالح ”القائمة العربية المشتركة“، وقوله إن تحذيره وقتها فُهم بشكل خاطي.

وذكر النائب العربي أن نتنياهو ”يكذب دون استحياء“.

وأضاف:“لقد حرض ضد كل الناخبين العرب كونهم عربًا، لقد فعل ذلك في انتخابات 2015 وعاد ليحرض ضدهم خلال آخر 3 جولات انتخابية أجريت خلال العامين الماضيين“.

وتابع أن نتنياهو لم يذكر شيئًا عن“القائمة العربية المشتركة“، وأنه كان يتحدث عن تهديد نابع من التصويت بكثافة في القطاع العربي الإسرائيلي، ولكنه اكتشف مؤخرًا عبر مستشاريه أن الصوت العربي مهم، مطالبًا نتنياهو بإلغاء قانون القومية، ووقف هدم المنازل العربية ومواجهة تنظيمات الجريمة.

وقال إنه لو فعل ذلك أيضًا سيتم الحديث عن ”حب مؤقت“ للصوت العربي، سيتبدد مع نهاية الانتخابات“.