13 يناير

دمشق: قصف إسرائيلي على مناطق في دير الزور والبوكمال

دمشق: قصف إسرائيلي على مناطق في دير...

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" فجر اليوم، أن قصفا إسرائيليا استهدف مناطق في دير الزور والبوكمال قرب الحدود السورية العراقية. وقال نشطاء قريبون من

المصدر: فريق التحرير

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أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية ”سانا“ فجر اليوم، أن قصفا إسرائيليا استهدف مناطق في دير الزور والبوكمال قرب الحدود السورية العراقية.

وقال نشطاء قريبون من المناطق المستهدفة، إنهم سمعوا دوي انفجارات قوية إثر القصف.

 