دمشق: قصف إسرائيلي على مناطق في دير الزور والبوكمال

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أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" فجر اليوم، أن قصفا إسرائيليا استهدف مناطق في دير الزور والبوكمال قرب الحدود السورية العراقية. وقال نشطاء قريبون من