لبنان يتقدم بشكوى في مجلس الأمن بسبب خروقات إسرائيلية

تقدم وزير الخارجية والمغتربين اللبناني شربل وهبه، الثلاثاء، عبر مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة أمل مدللي، بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي وإلى الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريس.

وتأتي الشكوى اللبنانية في مجلس الأمن، ضد ما أسمته ”الاعتداءات الإسرائيلية على السيادة اللبنانية، عبر الخروقات الجوية المستمرة والخطيرة منذ بضعة أيام“.

وورد في نص الشكوى ”إن الممارسات تعتبر خرقا فاضحا للقرار 1701، ما يستوجب من مجلس الأمن الدولي إدانة إسرائيل على هذه الاعتداءات ووضع حد لها فورا حفاظا على الاستقرار والأمن والسلم في المنطقة“.

واعتقل الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، مواطناً لبنانياً اخترق الحدود مع إسرائيل ”بشكل مقصود“.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان له:“ إن قوات الجيش ألقت القبض خلال كمين نصب في منطقة جبل روس القبض على راع لبناني اخترق الحدود من لبنان إلى الداخل بشكل مقصود“، مؤكدا أنه تم نقل الراعي إلى قوات الأمن للتحقيق معه.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أنه رصد أكثر من مرة محاولات لاجتياز المنطقة الحدودية مع لبنان، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي استنفاره على طول الحدود، تحسباً لأعمال انتقامية تنفذها ميليشيا حزب الله، بعد مقتل أحد قادتها في غارة إسرائيلية بسوريا.