مقتل 3 جنود في الجيش العراقي بنيران صديقة

أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار، غرب العراق، أن 3 منتسبين في الجيش بينهم ضابط قُتلوا، مساء الأحد، إثر إطلاق نار من قبل قوة أمنية، بالخطأ.

وقال المصدر، لـ“إرم نيوز“ إن ”3 منتسبين في الجيش، بينهم ضابط، برتبة ملازم أول، كانوا عائدين إلى منازلهم، وعندما وصلوا إلى منطقة الرطبة، فتحت قوة من الجيش النار عليهم، لاعتقادها أنهم عناصر في تنظيم داعش“.

وأضاف، أن“الطريق الذي مر به هؤلاء المنتسبون، كان يغلق الساعة الخامسة مساءً، ويمنع المرور خلاله إلا للقوات العسكرية، بسبب الاحترازات الأمنية، لكن المنتسبين الثلاثة يبدو أنهم أخطأوا الطريق، أو أنهم نُقلوا أخيرًا إلى تلك المنطقة“.

ولفت إلى أن“النيران الكثيفة التي أُطلقت على السيارة تسببت باحتراقها بالكامل بمن فيها، حيث وصلت قوة أمنية أخرى، وفتحت تحقيقًا في الحادثة، ونقلت جثث الضحايا إلى الطب العدلي“.

بدورها، أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة الأنبار إخماد حريق اندلع في إحدى السيارات في قضاء الرطبة.

وقالت في بيان: إن“قوة من الدفاع المدني تمكنت من إخماد حريق اندلع في عجلة نوع جارجر خصوصي، وانتشلت 3 جثث من داخلها نتيجة احتراقها على الطريق السريع في قضاء الرطبة“.

وأضافت:“تم إخماد النيران، وإخراج الجثث من داخل العجلة من قبل مفارزنا في مركز الرطبة باستخدام أجهزة القطع والفصل، ومعدات الإنقاذ الأخرى، وتم نقلها إلى مستشفى الرطبة بغرض استكمال الإجراءات القانونية اللازمة“.

ولم يصدر تعليق رسمي من الجيش العراقي حول الحادثة لغاية الآن.