بعد تطهيره من الألغام.. مزار في الضفة يستضيف موكبا للغطاس لأول مرة منذ 50 عاما

استضاف مزار على مقربة من الموقع التقليدي لمعمودية السيد المسيح على نهر الأردن، اليوم الأحد، موكبا بمناسبة عيد الغطاس، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 50 عاما بعد إعلان تطهيره من الألغام.

وقاد الأب فرانشيسكو باتون، حارس الأرض المقدسة في الكنيسة الكاثوليكية، مجموعة من الرهبان الفرنسيسكان نحو المزار الذي كان فيما مضى ساحة حرب بين إسرائيل والأردن.

وعلى الرغم من توقيع البلدين اتفاقية سلام عام 1994، ظلت سبع كنائس مهجورة منذ أكثر من خمسة عقود في المنطقة التي كانت تجرى فيها عمليات لتطهيرها من الألغام.

وتقع المنطقة على بعد نحو كيلومتر واحد عن موقع معمودية قصر اليهود في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل والذي يجتذب أعدادا كبيرة من الزوار المسيحيين.

وقال الأب إبراهيم فلتس، أحد رجال الدين الذين شاركوا في الاحتفال: ”اليوم نعود للصلاة“. وتم تحديد عدد المشاركين في الموكب، الذي يحيي ذكرى معمودية المسيح على يد يوحنا المعمدان، بخمسين شخصا بسبب قيود كوفيد-19.

وبدأت إسرائيل جهودها لإزالة الألغام من الموقع في 2018، وقال مسؤول إسرائيلي إنها تضمنت دعما من منظمة هالو ترست الإسكتلندية لإزالة الألغام. وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إنه اعتبارا من 2021 ”تمت إزالة الخطر بشكل تام“.

وبعد زيارة الموقع، مر الرهبان بلافتات تكاد تتلاشى ما عليها من كلمات كتبت بالإنجليزية والعربية والعبرية تقول ”خطر-ألغام“، وهم يهبطون إلى النهر لآداء طقوسهم وصلواتهم.