نراجيل وخرق لقواعد الوقاية.. صورة لعناصر أمن تثير جدلًا واسعًا في لبنان

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، صورة لأفراد من قوى الأمن الداخلي، وهم يدخنون النرجيلة في أحد المطاعم، دون اتخاذ إجراءات الوقاية من تفشي وانتشار فيروس كورونا، ما أثار جدلًا وانتقادات واسعة.

وظهر أفراد الأمن في الصورة وهم جالسون إلى جانب بعضهم البعض دون مسافات تباعد آمنة، وكمامات.

وذكرت صحيفة ”النهار“ المحلية أن الصورة التُقطت في الخامس من الشهر الجاري، قبل أيام من الإقفال خلال احتفال لأفراد من قوى الأمن داخل مطعم ”جار القمر“ في الهرمل بعد حصولهم على ترقيات.

وتعليقًا على الجدل الدائر، أوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه“نتيجة المتابعة، تبين أنه نهار الثلاثاء، في تاريخ 5-1-2021، تناول أفراد من فصيلة الهرمل طعام الغداء في أحد المطاعم بمناسبة ترقية بعض العناصر، علمًا بأن قرار الإقفال بدأ تطبيقه، اعتبارًا من تاريخ 07-1-2021″.

وأعلنت في بيان أنه“تم اتخاذ الإجراءات المسلكية بحق العناصر لعدم احترامهم الإجراءات الوقائية، وتسطير محضر ضبط بحق صاحب المطعم بالمخالفة نفسها“.

وسجل لبنان خلال الفترة الأخيرة أرقامًا غير مسبوقة في إصابات كورونا، ويفرض إقفالًا جديدًا وسط مخاوف من انهيار المنظومة الصحية خاصة مع ارتفاع عدد الإصابات في صفوف الطواقم الطبية، وعدم قدرة المستشفيات على استقبال مرضى جدد.