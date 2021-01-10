طائرات إسرائيلية تحلق على علو منخفض فوق لبنان وتنفذ غارات وهمية

قال شهود عيان إن طائرات حربية إسرائيلية من طراز إف-16 حلقت على علو منخفض اليوم الأحد، وقامت بغارات وهمية في أجواء مدينة صيدا الجنوبية ومناطق أخرى في لبنان.

وأشار الشهود إلى أن بضع طائرات حلقت فوق المدينة، فيما سمع صوت تحليق طائرات فوق العاصمة بيروت والمتن وكسروان ومناطق جبلية أخرى.

وقال أحد شهود العيان ”كان هناك تحليق كثيف على علو منخفض اليوم فوق صيدا والمخيمات الفلسطينية، وقامت الطائرات لاحقا بغارات وهمية؛ ما أحدث حالة من الرعب بين سكان المدينة والمخيمات، خاصة وأن الطائرات ظلت تحلق لأكثر من ساعة“.

ووفقا لموقع ”النشرة“ الإخباري اللبناني، نفذ ​الطيران الإسرائيلي​ بضع غارات وهمية على علو منخفض فوق ​بيروت وجبل لبنان وصولا إلى المتن وكسروان.

وذكر الموقع أن الطيران الحربي الإسرائيلي حلق بكثافة في الجنوب فوق مدينة النبطية وإقليم التفاح ومجرى نهر الليطاني، وشن غارات وهمية على علو متوسط.

وتسود حالة توتر عند الحدود بين لبنان وإسرائيل بعد تهديدات إيران بالانتقام لمقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني أوائل العام الماضي، والعالم النووي محسن فخري زادة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، واحتمال قيام وكلاء إيران بمن فيهم حزب الله بهجوم انتقامي.