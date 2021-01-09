الخارجية الفلسطينية تطالب إسرائيل بتوفير لقاح كورونا للشعب الفلسطيني

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مساء السبت، إسرائيل بتوفير لقاحات وباء كورونا للشعب الفلسطيني، في الوقت الذي توفر فيه هذه اللقاحات لمواطنيها.

وأضافت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، أن إسرائيل ”تحاول أن تعفي نفسها من واجباتها كقوة احتلال، وترمي بالمسؤولية كاملة على الحكومة الفلسطينية“، مؤكدة على أن الحكومة الفلسطينية على ”استعداد بتحمل مسؤولياتها كاملة والقيام بواجباتها غير منقوصة، أمام الإهمال المتعمد واللامبالاة من إسرائيل“.

وقالت الوزارة في بيانها ،“إن بحث القيادة الفلسطينية عن توفير اللقاحات من مصادره المختلفة، لا يعفي إسرائيل من مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني في تقديم اللقاحات استنادا الى واجباتها بناء على قواعد القانوني الانساني الدولي واتفاقيات جنيف، ولوائح لاهاي للعام 1907، والقانون الدولي لحقوق الإنسان باعتبارها قوة احتلال“.

وثمنت الخارجية الفلسطينية، مواقف الدول والمؤسسات وأعضاء البرلمان والشخصيات القانونية والدولية التي وصفت ”ما تمارسه إسرائيل من انتهاكات“ بـ“الابارتهايد“ الصحي ضد الشعب الفلسطيني.