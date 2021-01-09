السودان يرفض تجزئة اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة

أعلن السودان اليوم السبت رفضه التام، تجزئة اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، مطالبا بالتوصل لاتفاق شامل يعالج القضايا المتعلقة بشأن ذلك.

وكان فريق التفاوض السوداني حول سد النهضة برئاسة وزير الري ياسر عباس في الخرطوم قد التقى اليوم السبت، فريق خبراء الاتحاد الأفريقي، حيث درس الجانبان وضع إطار مرجعي واضح لدور الأخير بشأن الملف.

وتمسك السودان بضرورة أن يلعب الاتحاد الأفريقي دورا قياديا مبادرا في المفاوضات أكثر فعالية من دوره خلال جولات التفاوض السابقة.

واستعرض الاجتماع رؤى السودان حول ضرورة إلزامية الاتفاق الذى يتم التفاوض عليه وتضمينه آليات واضحة لفض النزاعات المحتملة.

ويرى السودان أن ”تشغيل سد النهضة الإثيوبي الذي تبنيه أديس أبابا على نهر النيل الأزرق دون اتفاق يهدد سلامة السدود السودانية، ويحذر من تأثر سد الروصيرص سلبا ببناء سد النهضة، وأن الأثر الأساسي للسد سيرتد على خزانات السدود السودانية كافة“.

ونجحت الدول الثلاث في حل نحو 90% من الخلافات حول سد النهضة في يونيو/حزيران الماضي، لكنها توقفت دون الوصول الى اتفاق على 3 نقاط جوهرية لم يتم التفاهم عليها.

ويتخوف السودان ومصر من تأثير سالب للسد الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، على حصتيهما من المياه.