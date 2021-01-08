أردوغان يبحث مع الحريري تعزيز العلاقات بين تركيا ولبنان

قال بيان صادر عن الرئاسة التركية، الجمعة، إن الرئيس رجب طيب أردوغان، التقى رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري في قصر وحيدالدين في مدينة إسطنبول.

وأضاف البيان، أن أردوغان أكد خلال اللقاء، على إصرار بلاده على تعزيز علاقاتها الثنائية العميقة مع لبنان في كافة المجالات، مشددًا على أهمية الاستقرار السياسي في لبنان بالنسبة للبنانيين، من أجل السلام والأمن في المنطقة، على حد سواء.

وبحسب البيان، فإن أردوغان والحريري بحثا خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات السياسية، والاقتصادية، والتجارية، والثقافية، فضلًا عن سبل التعاون في القضايا الإقليمية.

وأضاف البيان أن أردوغان أكد على استمرار تركيا في السعي من أجل وحدة الشعب اللبناني الصديق والشقيق.

بدوره، أعرب الحريري عن بالغ شكره للرئيس أردوغان جراء الدعم التركي، والاستثمار في لبنان.

كما تطرق اللقاء، إلى العلاقات الثنائية بين بيروت وأنقرة، و“سبل دعم جهود وقف الانهيار، وإعادة إعمار بيروت فور تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان“، بحسب موقع ”الأناضول“.