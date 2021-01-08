العراق يعلن اعتقال "وزير الزراعة" بتنظيم داعش خلال عملية أمنية في الأنبار

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الجمعة، القبض على ما يُسمى بـ“وزير الزراعة“ في تنظيم داعش، وذلك خلال عملية أمنية جرت في محافظة الأنبار.

وقالت الداخلية العراقية، في بيان لها: إنه ”بجهود متميزة ومتابعة ميدانية مستمرة، تمكنت قوة مشتركة من فرقة الرد السريع ووكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، من إلقاء القبض على ما يُسمى وزير الزراعة في عصابات داعـش الإرهابية وثلاثة من مرافقيه“.

وأضاف البيان أن ”عملية القبض حصلت في قضاء القائم بمحافظة الأنبار، بعد تشكيل فريق عمل مختص“.

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قوة من وزارة الداخلية تلقي القبض على مايسمى وزير الزراعة في داعش بمحافظة الأنبار بجهود متميزة ومتابعة ميدانية… Posted by ‎وزارة الداخلية العراقية‎ on Friday, January 8, 2021

وهذه المرة الثانية التي تُعلن فيها القوات الأمنية العراقية اعتقال عناصر في داعش بهذا المستوى، حيث أعلنت عام 2017 القبض على المتهم فلاح الراشدي، الذي شغل منصب وزير الزراعة في تنظيم داعش، بحسب بيان رسمي.

كما أعلنت السلطات التركية، عام 2018، اعتقال 10 مشتبهين بالانتماء إلى تنظيم داعش، بينهم شخص شغل منصب ”وزير الزراعة“ لدى التنظيم.

ورغم توقف العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش، إلا أن القوات العراقية تعلن بين الحين والآخر اعتقال أفراد في التنظيم، يمتلكون صفات قيادية غالباً، دون ذكر أسمائهم.