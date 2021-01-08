اختيار ألماني لترؤس بعثة الأمم المتحدة في السودان

المصدر: ا ف ب

اختير الأستاذ الألماني والخبير في العلوم السياسية فولكر بيرثس، أمس الخميس، لتولي منصب الموفد الخاص للأمم المتحدة إلى السودان، حيث سيترأس المهمة الجديدة للمنظمة الدولية في ذلك البلد، وقفا لبيان للأمم المتحدة.

والخبير البالغ 62 عاما يتحدث الانكليزية والعربية بطلاقة، واختاره الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريس قبل أربعة أشهر فقط على تعيينه في منصب كبير المستشارين في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية في أيلول/ سبتمبر.

وكان بيرثس قد تولى سابقا مهمة الموفد الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا بين 2015 و2016 قبل توليه مناصب تعليمية عدة في ألمانيا وليبيا.

ووصف غوتيريش فولكر بيرثس بأنه يحمل معه إلى هذا المنصب أكثر من 25 عاما من الخبرة في التعليم الجامعي والأبحاث والعلاقات الدولية والدبلوماسية، بما فيها مع الأمم المتحدة، وكذلك خبرة كبيرة في حل النزاعات والعلاقات الجيوسياسية الإقليمية.

ومنصب ممثل الأمم المتحدة إلى السودان شاغر منذ إنشاء بعثة الأمم المتحدة لمساعدة الحكومة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، في حزيران/ يونيو 2020.

وبعد انتهاء مهمة الأمم المتحدة لحفظ السلام في دارفور (يوناميد)، ستعمل بعثة يونيتماس ومقرها في الخرطوم على مساعدة السلطات خلال الفترة الانتقالية السياسية التي بدأت مع الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في نيسان/ أبريل 2019.

وقالت مصادر دبلوماسية إن استعداد السودان للسماح لتولي شخصية من الغرب لبعثة ”يونيتامس“، رغم الرغبة في إدارة أفريقية للشؤون السياسية في القارة، مردّه على الأرجح للأمل بالحصول على تمويل دولي بسهولة أكبر.