إسرائيل تلقي منشورات على جنوب سوريا‎ تطالب بطرد حزب الله

ذكرت وسائل إعلام عبرية، الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي ألقى منشورات تحذيرية على عدة مناطق جنوبي سوريا، طالبت بطرد قوات حزب الله، وتضمنت تهديدات لقائد أحد ألوية الجيش السوري.

وأفادت القناة العبرية 11، بأن المنشورات الورقية حذرت قوات النظام السوري من التعامل مع تنظيم حزب الله اللبناني والمليشيات الإيرانية.

وأضافت القناة: ”كما تضمنت المنشورات تهديدات لقائد لواء في الجيش السوري، لأنه يتيح لقوات حزب الله استخدام مواقعه ويتشارك معها المعلومات الاستخباراتية“.

وفي السياق، كشفت وكالة ”ستيب“ السورية، عن هوية اللواء المقصود، مبينة أنه العميد باسل أبو عيد.

وأوضحت الوكالة، أن العميد باسل أبو عيد، هو قائد اللواء 112 والعامل بالقنيطرة“.

ونشرت الوكالة صورة عن أحد المنشورات، والذي جاء فيه أن إسرائيل ”سبق أن أرسلت تحذيرات، للواء أبو عيد، إلا أنه واصل السماح لحزب الله اللبناني بالتوغل ضمن صفوف قواته، وهو الأمر الذي سيعرض حياته وحياتهم للخطر“، حسب المنشور.

وطالب المنشور العميد ”أبو عيد“ بأن يكون ”سوريًا حقيقيا ويخرج حزب الله اللبناني من بين قواته، حتى لا يدفع الثمن“، بحسب وصفها.

وفي منشور آخر، نقلته أيضا وكالة ”ستيب“، شددت إسرائيل على ضرورة إخراج المليشيات الإيرانية بقيادة المدعو ”الحاج هاشم“ الذي يحاول إغراء أبناء الجنوب السوري.

وهددت إسرائيل ”المتعاونين“ مع الميليشيات الإيرانية، مطالبة إياهم بـ“التراجع عن ذلك قبل فوات الأوان حتى لا يدفعوا أرواحهم ثمنا لذلك“.

وجاء تحذير الجيش الإسرائيلي بعد قصف صاروخي استهدف مواقع تابعة لقوات النظام السوري والمليشيات الموالية لإيران في جنوب سوريا.