القضاء العراقي يرد على "السخرية" من مذكرة ضبط ترامب

ردّ القضاء العراقي، اليوم الخميس، على ”السخرية“ من قرار إصدار مذكرة قبض بحق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما قال قانونيون إن العراق يمكنه تنفيذ المذكرة عبر الإنتربول الدولي.

وأعلنت محكمة عراقية، إصدار مذكرة قبض بحق الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب؛ بسبب حادثة اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني وأبو مهدي المهندس نائب قائد الحشد الشعبي العراقي، العام الماضي.

وقال القضاء في بيان مقتضب: إن ”القاضي المشرف على المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى حيدر علي نوري، ردّ على ما ينشره البعض من تغريدات تنتقد القضاء بسبب صدور مذكرة قبض بحق الرئيس الأمريكي، قائلا: (سلاما … سلاما)“.

وواجه قرار القضاء انتقادات واسعة؛ بسبب عدم القدرة على تنفيذه، أو التنسيق مع الدول الأخرى بشأن ذلك.

إذا صحت أخبار إصدار مذكرة إلقاء قبض بحق الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ومن قبله محاكمة عبيد الله بن زياد بن أبيه..

فمن المؤكد أننا أمام انحطاط تاريخي وتفاهة وسقوط مجتمعي مريع.

نحن أمام استعراض عضلاتي واهي وفارغ. يقوده أوباش وهمج ورعاع. والله العراق لا يستحق هذ الضحالات والسخافات! — فائق الشيخ علي/كلمتي للتاريخ (@faigalsheakh) January 7, 2021

وبحسب مذكرة القبض العراقية، فإنه ”بعد أن دوّن القاضي المختص في محكمة تحقيق الرصافة الذي يتولى التحقيق في جريمة اغتيال ‏نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد أبو مهدي المهندس ورفاقه، أقوال المدعين بالحق الشخصي ‏من أفراد عائلته، صباح يوم الـ7 من كانون الثاني 2021، وإكمال إجراءات التحقيق الابتدائي، قرر ‏إصدار مذكرة القبض بحق رئيس الولايات المتحدة الأمريكية المنتهية ولايته دونالد ترامب“.

بدوره، يرى الخبير القانوني، علي التميمي، أنه ”يمكن للعراق المطالبة بمحكمة خاصة واتخاذ قرار من مجلس الأمن بهذا الشأن كما حصل في بيروت عندما اغتيل رفيق الحريري“، لافتا إلى أن ”ذلك يعتمد على الإرادة السياسية الحقيقية والتحرك الدبلوماسي“.

وأضاف في تعليق له، أن ”العراق وأمريكا موقعان على اتفاقية تسليم المطلوبين عبر الإنتربول الدولي“، مشيرا إلى أن ”الأمم المتحدة يمكنها تفعيل هذا الموضوع عن طريقها؛ لأن الضربات كانت انتهاكا للسيادة العراقية وتخالف ميثاق الأمم المتحدة“.

وتساءل مدونون عن سبب وجود الكثير من مذكرات القبض التي لم تنفذ لغاية الآن، بحق متورطين بمقتل متظاهرين، خلال الأشهر الماضية، فيما تساءل آخرون، عن قدرة القضاء العراقي، على التنسيق مع الجهات الأمنية الأخرى في دول العالم، لتطبيق تلك المذكرة.

"محكمة تحقيق الرصافة تصدر مذكرة قبض بحق الرئيس الأميركي #دونالد_ترامب، على خلفية مقتل نائب رئيس الحـ شد الشعبي أبو مهدي المهندس ورفاقه." زين وبالنسبة للقناصة وزعيمهم والـ700 متظاهر اللي راحوا وآلاف الجرحى وعائلاتهم المتضررة،شنو وضعهم عند القضاء العراقي؟ لو ذوله ما عدهم "خال"؟!! — Saad Nasir I سعد ناصر (@SaadNasirIQ) January 7, 2021

https://twitter.com/omartvsd/status/1347151378280570882

بعد ساعات من قيام القضاء العراقي بإصدار مذكرة القاء قبض بحق الرئيس الامريكي دونالد ترامب… رئيس الجمهورية برهم صالح يستقبل السفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر ويبحث معه أهمية تخفيف التوترات ورفض التصعيد pic.twitter.com/wK4JLmOZWy — 🇮🇶عـلـي طـالب🇮🇶 (@ali6_06) January 7, 2021

محكمة التحقيق في الرصافة في العراق يصدر مذكرة قبض بحق الرئيس الاميركي المنتهية ولايته ترامب.

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حتى في الاجراءات القضائية والاستعراضات اصبحوا يقلدون ايران!

اذا كان القضاء قادرا على ترمب فلماذا هو عاجز عن محاسبة وملاحقة قادة الميليشيات والعصابات المتورطة بقتل المئات! pic.twitter.com/eKDtZuB3nz — شاهو القرةداغي (@shahokurdy) January 7, 2021