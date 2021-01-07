7 يناير

القضاء العراقي يرد على "السخرية" من مذكرة ضبط ترامب

القضاء العراقي يرد على "السخرية" من...

ردّ القضاء العراقي، اليوم الخميس، على "السخرية" من قرار إصدار مذكرة قبض بحق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما قال قانونيون إن العراق يمكنه تنفيذ المذكرة عبر

المصدر: بغداد- إرم نيوز

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ردّ القضاء العراقي، اليوم الخميس، على ”السخرية“ من قرار إصدار مذكرة قبض بحق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما قال قانونيون إن العراق يمكنه تنفيذ المذكرة عبر الإنتربول الدولي.

وأعلنت محكمة عراقية، إصدار مذكرة قبض بحق الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب؛ بسبب حادثة اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني وأبو مهدي المهندس نائب قائد الحشد الشعبي العراقي، العام الماضي.

وقال القضاء في بيان مقتضب: إن ”القاضي المشرف على المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى حيدر علي نوري، ردّ على ما ينشره البعض من تغريدات تنتقد القضاء بسبب صدور مذكرة قبض بحق الرئيس الأمريكي، قائلا: (سلاما … سلاما)“.

وواجه قرار القضاء انتقادات واسعة؛ بسبب عدم القدرة على تنفيذه، أو التنسيق مع الدول الأخرى بشأن ذلك.

وبحسب مذكرة القبض العراقية، فإنه ”بعد أن دوّن القاضي المختص في محكمة تحقيق الرصافة الذي يتولى التحقيق في جريمة اغتيال ‏نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد أبو مهدي المهندس ورفاقه، أقوال المدعين بالحق الشخصي ‏من أفراد عائلته، صباح يوم الـ7 من كانون الثاني 2021، وإكمال إجراءات التحقيق الابتدائي، قرر ‏إصدار مذكرة القبض بحق رئيس الولايات المتحدة الأمريكية المنتهية ولايته دونالد ترامب“.

بدوره، يرى الخبير القانوني، علي التميمي، أنه ”يمكن للعراق المطالبة بمحكمة خاصة واتخاذ قرار من مجلس الأمن بهذا الشأن كما حصل في بيروت عندما اغتيل رفيق الحريري“، لافتا إلى أن ”ذلك يعتمد على الإرادة السياسية الحقيقية والتحرك الدبلوماسي“.

وأضاف في تعليق له، أن ”العراق وأمريكا موقعان على اتفاقية تسليم المطلوبين عبر الإنتربول الدولي“، مشيرا إلى أن ”الأمم المتحدة يمكنها تفعيل هذا الموضوع عن طريقها؛ لأن الضربات كانت انتهاكا للسيادة العراقية وتخالف ميثاق الأمم المتحدة“.

وتساءل مدونون عن سبب وجود الكثير من مذكرات القبض التي لم تنفذ لغاية الآن، بحق متورطين بمقتل متظاهرين، خلال الأشهر الماضية، فيما تساءل آخرون، عن قدرة القضاء العراقي، على التنسيق مع الجهات الأمنية الأخرى في دول العالم، لتطبيق تلك المذكرة.

https://twitter.com/omartvsd/status/1347151378280570882