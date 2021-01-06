غضب سياسي من عدم اعتراف إقليم كردستان بعيد الجيش العراقي

عبر سياسيون وبرلمانيون عراقيون، عن غضبهم، من إعلان إقليم كردستان يوم السادس من كانون الثاني، دواما رسميا، رغم موافقته عيدا للجيش العراقي.

واحتفل العراقيون، يوم الأربعاء، بعيد الجيش، حيث نُظم استعراض كبير لمختلف الصنوف العكسرية، بحضور رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، وأعضاء حكومته.

ويوم أمس، أعلنت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كردستان، أن يوم غد الأربعاء، يعد دواما اعتياديا في جميع المؤسسات الحكومية.

وقالت الدائرة في بيان إن ”الدوام في جميع المؤسسات الحكومية سيكون اعتياديا يوم الأربعاء 6 كانون الثاني 2021، وليس عطلة“.

وأثار ذلك، غضبا سياسيا من قبل قوى وأحزاب، مشاركة في العملية السياسية، حيث رأت فيه خروجاً عن السياقات والدستور، الذي نص على أن الإقليم جزء من العراق.

ودعا ائتلاف النصر، بزعامة رئيس الحكومة الأسبق، حيدر العبادي، سلطات الاقليم إلى إعادة النظر بسلوكها السياسي والإداري مع الحكومة الإتحادية.

وقال الائتلاف في بيان: ”نرفض وبشدة خطوة سلطات إقليم كردستان بعدم الاعتراف بتاريخ 6 كانون الثاني كعيد للجيش العراقي الباسل، ويعتبر إعلانه بعدم الاعتراف بهذا اليوم إساءة للجيش العراقي كونه جيشاً وطنياً اتحادياً، والإقليم برمته هو جزء من الدولة العراقية ومن سلطاتها ومؤسساتها وسيادتها“.

فيما قالت النائبة في البرلمان، عالية نصيف، إنه ”ليس غريبا ألا يكون عطلة في الاقليم بمناسبة عيد الجيش، أو تهنئة للجيش الذي أبعد عن الاقليم شبح داعش بعدما تورط في دخوله للعراق“.

وأضافت أن ”الإقليم لا يعتبر نفسه جزءا من الدولة، وما يربطه بالعراق الميزانية والمال فقط“.

ويتهم الأكراد الجيش العراقي ولا سيما في عهد النظام السابق بقيادة صدام حسين بالمشاركة في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتنفيذ إبادة جماعية بحقهم خصوصاً في حملات أطلق عليها ”الأنفال“ في ثمانينيات القرن الماضي.

بما انه الجيش يمثل كل الوطن حسب ما تقولين. هل احتفلت كردستان بمناسبة عيد الجيش مثل بقية المحافظات وهل تعتبر عطله رسميه في محافظات الاقليم مثل محافظات العراق. تقبلي تحياتي — iraqinwfal (@iraqinwfal) January 6, 2021

وتأسس الجيش قبل قرن من الزمان وتشكلت أولى وحداته في فترة الانتداب البريطانية وبدأ يتنامى تدريجيا ليصل إلى ذروته من حيث العدد في أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن الماضي بعدما وصل عدد أفراده تقريبا إلى مليون جندي بمختلف الصنوف العسكرية.

الجيش العراقي لايدخل الى #اقليم_كردستان

ولايحمي حدود الوطن من جهة الاقليم ، فهو لم يعد سور الوطن ، بسبب خيانة السياسيين .#العراق #عيد_الجيش_العراقي — محمد الكناني 🇮🇶 (@yosfasd90) January 6, 2021

ونظم الجيش العراقي، الأربعاء، استعراضا عسكريا بساحة الاحتفالات في بغداد، بمناسبة مرور 100 عام على تأسيسه.

وعلى رغم عدم اعتراف كردستان بالمناسبة سابقا، إلا أنها تمرّ دون إعلان رسمي، بشأن استمرار الدوام الرسمي.