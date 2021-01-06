حمدوك يجمد العمل بالمناهج المدرسية بعد جدل واسع

قرر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، يوم الأربعاء، تجميد العمل بالمقترحات المطروحة من إدارة المركز القومي للمناهج والبحث التربوي، التي أثارت جدلا واسعا في البلاد.

وأعلن حمدوك تكوين لجنة قومية تضم التربويين والعلماء المتخصصين وتمثل كافة أطياف الآراء والتوجهات في المجتمع، لتعمل على إعداد المناهج الجديدة.

يأتي ذلك بعد جدل كثيف في الأوساط السودانية حول المناهج وتصويرها للذات الإلهية، وتبادل مؤيدي المناهج الجديدة مع منتقديها الاتهامات.

وقال حمدوك في تصريح صحفي: إن ”قضية إعداد المناهج تحتاج إلى توافق اجتماعي واسع“.

واعتبر أن المناهج ”قضية قومية تهم الجميع، بحيث تستند على المنهج العلمي الذي يشحذ التفكير وينمي قدرات النشء ويحفز القدرات الإبداعية على التفكير والابتكار، ويغرس في العقول روح التأمل وأساسيات العلوم الحديثة والرياضيات والفنون، ويفتح الآفاق للانفتاح على العالم وتاريخه وحضاراته“.

وأشار إلى أنه ”ناقش قضية المناهج مع طيف واسع من الأكاديميين والتربويين والطوائف الدينية“.

واعتبر رئيس الوزراء السوداني أن هذه الأطراف شددت على ”ضرورة تغيير المناهج الموروثة من النظام السابق بمناهج تراعي مبادئ الثورة وقيم التنوع السوداني“.

وأثارت التعديلات على المناهج جدلا واسعا في وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام والمساجد في السودان.

وتناول ناشطون صورا قالوا إنها إساءة للدين وردت في منهجي التربية الإسلامية والتاريخ عبر ”لوحة خلق آدم لمايكل أنجلو“، وتصوير ”يوم القيامة“، وسط موجة انتقادات شعبية ورسمية، بينما دافع مدير المناهج ومناصروه عن المناهج بشكلها الجديد.

وأفتى مجمع الفقه الإسلامي المسؤول عن إصدار الفتاوى الدينية في السودان، الثلاثاء الماضي، بحرمة تدريس كتاب التاريخ للمستوى السادس بمدارس الأساس.

وانتقدت هيئة علماء السودان والمجمع الصوفي وتربويون تعديل القراي للمناهج دون خطة مدروسة، ودون تشكيل لجنة لوضع المناهج وإجراء التعديلات عليها منفردا، مما أدى لتأخير العام الدراسي وإحداث ربكه لعامين دراسيين.