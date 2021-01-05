مصدر: فتح وحماس طلبتا من القاهرة استضافة لقاء ثنائي لبحث ملف الانتخابات

كشف مصدر مطلع، تفاصيل طلب تقدمت به حركتا فتح وحماس لجهاز المخابرات المصرية من أجل عقد لقاء ثنائي بين الحركتين بإشراف مصري لبحث ملف الانتخابات، بعد موافقة حماس على إجراء الانتخابات بالتتابع.

وقال المصدر، الذي تحفظ على كشف هويته في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، إن القاهرة تسلمت طلبًا فلسطينيًا من الحركتين لعقد اللقاء في القاهرة على اعتبار أن المخابرات المصرية هي الراعي الرئيس لملف المصالحة، مؤكدًا أن الحركتين لم تتلقيا أي ردٍ على الطلب حتى اللحظة.

وأوضح أن الحركتين تجريان اتصالات مكثفة من أجل التوافق على شكل الانتخابات المقبلة، وأن اللقاء المزمع عقده في القاهرة يأتي تلبية لرغبة حماس في مناقشة بعض القضايا الجوهرية مع فتح والاتفاق على موعد إصدار المرسوم الرئاسي الخاص بالانتخابات التشريعية والرئاسية.

وبين المصدر أن الرئيس محمود عباس سيصدر المرسوم الرئاسي بشأن الانتخابات بعد إنهاء المشاورات بين فتح وحماس، والمشاورات مع لجنة الانتخابات المركزية، مؤكدًا أن هناك توافقًا مبدئيًا على انتخابات تشريعية تليها بعد 6 أشهر انتخابات رئاسية، فيما لم يتم التوافق على شكل وآلية انتخابات المجلس الوطني.

وأشار المصدر، إلى أن حركتي فتح وحماس تواجهان عقبة شديدة في التوافق على انتخابات المجلس الوطني، خاصة أن هذه الانتخابات بحاجة لموافقة الدول التي يتواجد فيها الفلسطينيون كلاجئين، مثل: سوريا، ولبنان، والأردن، مؤكدًا أنه سيتم بحث سلسلة مقترحات بهذا الشأن.

لقاء في إسطنبول

ووفق المصدر، فقد طلبت حركة حماس عقد اللقاء في مقر السفارة الفلسطينية في إسطنبول بتركيا، إلا أن هذا المقترح قوبل بالرفض من قبل الرئيس الفلسطيني، معتبرًا أن ذلك سيضع الحركتين في حرج مع القيادة المصرية التي ترعى ملف المصالحة منذ عدة سنوات.

وأشار إلى أن الأسابيع المقبلة ستشهد لقاءً بين حركتي فتح وحماس، توضع فيه اللمسات الأخيرة للانتخابات، يليه مباشرة إصدار المرسوم الرئاسي، مرجحًا أن تكون الانتخابات في النصف الثاني من العام الجاري على أبعد تقدير.

الجدير ذكره، أن حركة حماس أبلغت الرئيس الفلسطيني محمود عباس بموافقتها على إجراء الانتخابات بالتتابع وذلك في رسالة من رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية أرسلت قبل عدة أيام، في حين رحبت فتح بالخطوة واعتبرتها مقدمة جيدة لإتمام المصالحة الفلسطينية.