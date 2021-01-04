لبنان يقرر الإغلاق العام حتى مطلع فبراير

قرّرت السلطات اللبنانية اليوم الإثنين إغلاق البلاد اعتبارا من الخميس حتى الأول من شباط / فبراير المقبل، بعد تسجيل معدل إصابات قياسي بفيروس كورونا مؤخرا، وبلوغ أقسام العناية الفائقة في عدد من المستشفيات طاقتها القصوى.

وقال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن إن العزل العام سيبدأ يوم الخميس المقبل ويستمر إلى الأول من فبراير شباط، مضيفا أن التفاصيل بشأن القطاعات التي ستعفى من إجراءات العزل ستصدر غدا الثلاثاء.

وأضاف: ”بات واضحا أن التحدي الوبائي وصل إلى مكان يشكل خطرا على حياة اللبنانيين في ظل عدم قدرة المستشفيات على تأمين أسرّة“.

وأعلنت اللجنة الوزارية الخاصة بفيروس كورونا أن ”حظر التجول (سيكون) من السادسة مساء حتى الخامسة صباحا“.

وسمحت الحكومة قبل عيدي الميلاد ورأس السنة للملاهي والحانات بفتح أبوابها، رغم ارتفاع الإصابات، في محاولة لإنعاش الاقتصاد المتداعي.

وأثار ذلك انتقادات العاملين الصحيين الذين حذروا من أن معدل إشغال الأسرّة في وحدات العناية المركزة يرتفع بشكل خطير.

وسجل لبنان 2870 إصابة جديدة بكورونا أمس الأحد، ما يرفع مجمل الإصابات إلى 189278، في حين بلغ إجمالي وفياته جراء الفيروس 1486.