هنية يتحدث عن توافق فلسطيني على إجراء انتخابات تنهي الانقسام

تحدث رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اليوم الأحد، عن توافق بين القوى الفلسطينية، على إجراء انتخابات، في إطار اتفاق ينهي الانقسام الحاصل منذ حوالي 13 عاما بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال هنية في كلمة له: ”حماس تجاوبت مع كل محاولات إنهاء الانقسام؛ إيمانًا منها بضرورة تحقيق الوحدة، ومواجهة الاحتلال ومشاريعه بصف فلسطيني موحد.. انطلق حوار فلسطيني يشمل حركة فتح وبقية الفصائل الفلسطينية برعاية دول صديقة“.

وأضاف: ”في محطة القاهرة الأخيرة توقفنا عند نقطة محددة متعلقة بالانتخابات ما بين موضوع التوالي والترابط أو موضوع التزامن، وتمسكنا وتمسكت العديد من الفصائل بتزامن الانتخابات لحرصنا على إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني كله على مبدأ الشراكة، سواء أكان منظمة التحرير أو مؤسسات السلطة“.

وتابع: ”بعثت حماس رسائل إلى مصر وقطر وتركيا وروسيا، وبرسالة للرئيس أبو مازن، مؤكدة استعدادها لاستئناف الحوار، وإنجاز اتفاق فلسطيني لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ولمجلس وطني بالتوالي والترابط.. يجب أن تنتهي العملية الانتخابية في غضون ستة أشهر، وبضمانة الدول الشقيقة ورعايتها ومتابعتها“.

وأوضح هنية أنه تلقى من الرئيس أبو مازن رسالة خطية جوابية فيها ترحيب بمضمون رسالته والتزاما بإجراء الانتخابات، وتحقيق مبدأ الشراكة في بناء المؤسسات الفلسطينية.

وأعلنت الرئاسة الفلسطينية أمس تسلمها رسالة خطية من حركة حماس، وأن محمود عباس رحب بما جاء فيها، وقرر دعوة رئيس لجنة الانتخابات المركزية، لبحث الإجراءات واجبة الاتباع لإصدار المراسيم الخاصة بالانتخابات.