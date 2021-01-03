الطيران التركي ينفذ عمليات قصف في دهوك شمال العراق

شنت طائرات حربية تركية، ظهر اليوم الأحد، ضربات جوية على عدد من القرى في محافظة دهوك، شمال العراق، حيث تتدخل أنقرة بزعم ملاحقة مقاتلي حزب العمال الكردستاني.

وقال مصدر عسكري عراقي، لـ“إرم نيوز“، إن ”الطيران الحربي التركي، قام بقصف قرى في قضاء العمادية، التابعة لمحافظة دهوك، مما أدى إلى نشوب حرائق في عدد من مزارع المواطنين“.

وأضاف المصدر: ”القصف التركي مستمر لغاية الآن، ولم يسفر عن أي خسائر بشرية، لكن هناك عملية نزوح للأهالي من قرى قضاء العمادية؛ خشية من عمليات القصف“.

ويأتي القصف التركي رغم غضب العراق مما يعتبره ”خروقات تركية لسيادة البلاد“، منذ أطلقت تركيا في حزيران/يونيو الماضي، عملية ”مخلب النمر“ العسكرية في كردستان، حيث استدعت الخارجية العراقية سفير أنقرة في بغداد، وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، لثلاث مرات.