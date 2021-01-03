معلمون أردنيون يعتصمون أمام مجلس النواب رفضا لحل نقابتهم (صور وفيديو)

اعتصم عشرات المعلمين الأردنيين، اليوم الأحد، أمام مجلس النواب في العاصمة عمّان، لدعم ومؤازرة أعضاء مجلس نقابة المعلمين.

وطالب المعلمون المعتصمون بالتراجع عن قرار قضائي بحل النقابة، وعودة مجلسها المنتخب، وكذلك التراجع عن الإحالات على الاستيداع والتقاعد المبكر التي قامت بها وزارة التربية والتعليم بحق عدد من المعلمين وأعضاء مجلس النقابة، وعودة التعليم الوجاهي بدلا من التعليم عن بعد.



وتحوّل التجمّع إلى مسيرة انطلقت من البوابة الخارجية لمجلس الأعيان إلى الشارع الواصل بين مجلس النواب ومبنى أمانة عمان، بحسب موقع ”رؤيا“ الإخباري.

وحضر إلى موقع الاعتصام عدد من النواب الذين أظهروا تأييدهم للمعلمين ودعمهم في مطالبهم، منهم النائبان أحمد القطاونة وينال فريحات.



وأصدرت محكمة صلح جزاء عمّان، الخميس الماضي، قرارا بحلّ نقابة المعلمين المشكّلة بموجب قانون صادر عن مجلس الأمة (مجلسا الأعيان والنواب)، كما قضت بحبس جميع أعضاء المجلس لمدة سنة واحدة بموجب التهم المسندة إليهم.

وتم توقيف أعضاء المجلس الذين حضروا الجلسة، وهم: ناصر النواصرة نائب نقيب المعلمين، وأعضاء المجلس كفاح أبو فرحان، ونضال الحيصة، وإبراهيم العساف، ومعتصم بشتاوي، ثم جرى الإفراج عنهم بكفالة بعد ساعات.

وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، قرر مدعي عام عمّان حسن العبداللات، كفَّ يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين، وأعضاء الهيئة المركزية، وهيئات الفروع وإداراتها، ووقف النقابة عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين.