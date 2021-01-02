حماس: تلقينا ضمانات دولية لإجراء الانتخابات بالتتابع خلال 6 أشهر

أكدت حركة حماس، مساء السبت، أنها تلقت ضمانات دولية لإجراء الانتخابات الفلسطينية تِباعاً في ستة أشهر، مشيرة إلى أنها حريصة على إغلاق ملف الانقسام الفلسطيني وتحقيق المصالحة بينها وبين حركة فتح.

وقال مصدر مطّلع في الحركة، طلب عدم الكشف عن اسمه :“ إن حماس تلقّت ضمانات من خمس دول وهي“ مصر والأردن وتركيا وقطر وروسيا“، موضحاً أن الدول ضمنت للحركة عقد الانتخابات الفلسطينية بدءا بالتشريعية وصولا للرئاسية بالتتابع في غضون ستة أشهر.

وأضاف أن حركته تراجعت عن موقفها السابق حول عقد الانتخابات الفلسطينية بالتزامن، بعد تلقيها الضمانات الدولية، معتبرا أن“ الكرة الآن في ملعب حركة فتح والرئيس محمود عباس“، وفقا لوكالة سوا الفلسطينية.

وتابع:“ أن الرئيس عباس تواصل مع تلك الدول وطلب تدخلها في إنجاح المصالحة الوطنية، والتي قامت بدورها بالتواصل مع قيادة الحركة وقدمت الضمانات“.

ورحّب الرئيس الفلسطيني محمود عباس برسالة تلقاها من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية بشأن إنهاء الانقسام، وقرر بعدها عقد اجتماع مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية لبحث إصدار المراسيم الخاصة بالانتخابات العامة.