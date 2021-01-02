خشية مهاجمة أنصار الميليشيات السفارة الأمريكية.. تشديد أمني حول المنطقة الخضراء ببغداد

شهدت المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد، التي تضم المقار الحكومية العراقية والسفارة الأمريكية والسفارات والبعثات الدولية، والمناطق القريبة منها إجراءات أمنية مشددة، مع قرب انطلاق تظاهرة لأنصار الميليشيات الموالية لإيران صباح يوم غد في ساحة التحرير المجاورة للمنطقة الخضراء.

وقال مصدر أمني عراقي، لـ“إرم نيوز“، إن ”هناك تشديدا أمنيا عالي المستوى في المنطقة الخضراء والمناطق القريبة منها، كما تم نشر قوات خاصة من جهاز مكافحة الإرهاب، خشية قيام المتظاهرين من أنصار الفصائل المسلحة، باقتحام المنطقة الخضراء، ومهاجمة أو محاولة اقتحام السفارة الأمريكية، مع ذكرى اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس“.

وبين المصدر أن ”التشديد بمنع دخول أي عجلة أو أي شخص إلى المنطقة الخضراء، إذا لم يكن يحمل هوية رسمية تسمح له من الدخول إلى هذه المنطقة، كما سيتم ليلا إغلاق الجسور الرئيسة التي تؤدي إلى المنطقة الخضراء، لمنع أي عمل قد يقوم به المتظاهرون يوم غد الأحد“.

وأضاف أن ”تخويلا صدر إلى القوة الأمنية الماسكة للأرض، باستخدام كل الطرق، لمنع أي تقدم نحو المنطقة الخضراء من قبل المتظاهرين أنصار الفصائل، كذلك طيران الجيش العراقي، سيكون مشاركا في تأمين تظاهرات يوم غد الأحد في ساحة التحرير“.

فيما قال القيادي في الحشد الشعبي محمد البصري، في تصريح صحفي، لإحدى وسائل الإعلام المحلية العراقية، إن ”تظاهرات يوم غد الأحد، هي تظاهرة سلمية 100% ولا توجد أي نية لاقتحام المنطقة الخضراء، أو مهاجمة السفارة الأمريكية من قبل المتظاهرين“.

وأضاف البصري أن ”التظاهرة سوف تعبر عن الغضب الشعبي لاغتيال قادة النصر، وستكون هناك مطالب محقة ومشروعة موجهة إلى الحكومة العراقية، على رأسها كشف نتائج التحقيق بحادثة المطار، الذي مر عليها عام كامل ولم تكشف“.

وتتصاعد الاحتمالات بشأن رد إيراني خلال الأيام المقبلة بالتنسيق مع الميليشيات العراقية لاستهداف المصالح الأمريكية في ذكرى اغتيال سليماني.

وتعرضت السفارة الأمريكية الأسبوع الماضي، لقصف عنيف بصواريخ الكاتيوشا، حيث تمكنت منظومة الدفاع ”سيرام“ من صدها، لكنها تسببت بجرح عدد من الأشخاص، فضلا عن أضرار في الممتلكات العامة، مثل السيارات والمنازل السكنية القريبة.

واتهم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الفصائل المسلحة المدعومة من إيران، بتنفيذ تلك الهجمات، وقال إن ”الميليشيات المدعومة من إيران هاجمت مرة أخرى بشكل صارخ ومتهور في بغداد، ما أدى إلى إصابة مدنيين عراقيين، ويستحق شعب العراق محاكمة هؤلاء المهاجمين، ويجب على هؤلاء المجرمين العنيفين والفاسدين الكف عن أعمالهم المزعزعة للاستقرار“.

وتتبع الميليشيات العراقية الموالية لإيران تكتيكا مراوغا في التعاطي مع تداعيات عمليات القصف التي تنفذها ضد المصالح الأمريكية في العراق، يقوم على نفي صلتها بأي هجوم يتسبب في سقوط ضحايا.

وتقصف تلك الميليشيات السفارة الأمريكية في بغداد بانتظام، لكنها لا تتبنى هذه العمليات رسميا خشية الرد الأمريكي والغضب الشعبي الداخلي، لذلك أنشأت أذرعا وهمية عديدة، مهمتها تبني عمليات القصف على السفارة الأمريكية.