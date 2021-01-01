مقتل ضابط وجنديين من الجيش العراقي بهجوم لداعش في كركوك

قتل ضابط عراقي، وجنديان آخران، اليوم الجمعة، إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية للجيش في محافظة كركوك، شمالي البلاد.

وقال مصدر أمني لـ“إرم نيوز“: إن ”دورية للجيش العراقي تعرضت إلى انفجار عبوة ناسفة، في قضاء داقوق بمحافظة كركوك، مما تسبب بمقتل ضابط وجنديين اثنين، فضلاً عن إصابة منتسب آخر“.

وأضاف أن ”قوة أمنية أخرى وتعزيزات وصلت إلى موقع الحادث، فيما حلقت طائرة عسكرية، لتعقب المهاجمين“.

ويشن تنظيم داعش بين الحين والآخر هجمات على قوات الأمن العراقية والمدنيين، خاصة في المحافظات التي كان يسيطر عليها 2014 – 2018.