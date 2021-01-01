وزير خارجية إيران يحذر في اتصال مع نظيره الكويتي من تحركات أمريكية "مشبوهة"

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، أن محمد جواد ظريف حذر، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، من تحركات ”مشبوهة“ للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة.

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان لها، إن ظريف بحث مع نظيره الكويتي ”العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية، وشرح وجهة نظر طهران في ضمان الاستقرار والأمن بالمنطقة بعيدا عن التدخل الأجنبي“.

وأضاف البيان: ”كما أشار ظريف إلى بعض التحركات المشبوهة والأذى الأمريكي في المنطقة، وأكد أن الولايات المتحدة ستكون مسؤولة عن تبعات أي مغامرة محتملة“.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة مجددا، حيث اتهم ظريف، أمس الخميس، واشنطن بمحاولة إيجاد ذريعة لشن هجوم على بلاده، وتعهد بأن تدافع طهران عن نفسها رغم أنها لا تسعى للحرب.