صحيفة: إدارة ترامب تسعى لإنجاز اتفاق سلام جديد قبيل تنصيب بايدن

أفادت صحيفة ”جورازليم بوست“ الإسرائيلية، الأربعاء، بأن إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، تبذل جهودا متواصلة لإنجاز اتفاق سلام جديد مع دولة عربية أو إسلامية أخرى، قبيل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي، شارك في إعداد ”اتفاقيات أبراهام“، قوله: ”نحن نعمل بعزم كبير لتحقيق اتفاق جديد بين دولة عربية أو إسلامية مع إسرائيل”.

وأضافت الصحيفة أن ”الأسابيع الأخيرة شهدت تحركات متواصلة لإنجاز اتفاق جديد، فيما ألمحت مصادر إسرائيلية وأمريكية، إلى أن الخيارات المحتملة قد تكون إندونيسيا أو موريتانيا أو سلطنة عُمان أو باكستان ”.

ووقعت إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة، اتفاقيات سلام مع 4 دول عربية هي الإمارات والبحرين، والسودان والمغرب.