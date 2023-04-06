الإمارات تدعو مجلس الأمن لاجتماع مغلق بشأن المسجد الأقصى

دعت دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى عقد اجتماع مغلق في مجلس الأمن، لمناقشة التطورات الأخيرة في المسجد الأقصى، وفق ما أعلنت بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة مساء اليوم الأربعاء.

وقالت البعثة الإماراتية الدائمة لدى الأمم المتحدة، في تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر:"دعت دولة الإمارات بالشراكة مع الصين إلى عقد اجتماع مغلق، لمناقشة التطورات الأخيرة المقلقة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحديداً اقتحام المسجد الأقصى المبارك".