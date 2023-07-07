التوتر يعيد حضرموت إلى واجهة المشهد اليمني

عادت الأوضاع في محافظة حضرموت، جنوب شرق البلاد، إلى واجهة المشهد اليمني مجددًا، عقب أسبوع من الزيارة الأولى لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، إلى مدينة المكلا، مركز المحافظة، التي أعلن عن منحها إدارة ذاتية كاملة.

وتزامنت زيارة العليمي، إلى حضرموت، مع اختتام مشاورات المشايخ والأعيان والوجاهات الحضرمية، التي شهدتها العاصمة السعودية الرياض، والإعلان عن تشكيل "مجلس حضرموت الوطني"، الذي يراه مراقبون "منافسًا" للمجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت النفطية، والتي تعدّ كبرى محافظات البلاد مساحة.

وعبّرت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بحضرموت، الخميس، عن رفضها "لعودة أي قوات يمنية لحماية القصر الرئاسي بالمكلا"، مركز المحافظة.

ودعت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية لانتقالي حضرموت، في بيان لها، أبناء المحافظة إلى التصدي بكل الوسائل "لمحاولات تفكيك" قوات النخبة الحضرمية، المشكّلة تحت إشراف من قبل دول التحالف العربي، عقب تحرير المحافظات الجنوبية من الحوثيين، لمكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن والاستقرار في حضرموت.

وحذّرت من أسمتهم بـ"العابثين بأمن حضرموت"، من مغبّة التمادي في خدمة أجندة القوى اليمنية، وإعادتها من الباب الخلفي، كما شددت على ضرورة مغادرة هذه القوات محافظة حضرموت، أو أن يتحمّل "من جلبها مسؤولية ما سيحدث".