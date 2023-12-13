"بوما" تنهي رعايتها منتخب إسرائيل لكرة القدم

أعلنت شركة "بوما" الألمانية الرياضية عزمها إنهاء رعايتها للمنتخب الإسرائيلي لكرة القدم العام المقبل، وفقاً لصحيفة "تليغراف" البريطانية.

ونقلت الصحيفة عن بيان للمتحدث باسم الشركة، أمس الثلاثاء، بأن القرار اتخذ قبل عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة حماس في الـ7 من أكتوبر الماضي.

وأضاف المتحدث: "ستنتهي في 2024 عقود عدد من الاتحادات الوطنية، مثل: إسرائيل، وصربيا".

وتابع أن الشركة اتخذت هذا القرار في 2022 كجزء من إستراتيجيتها الجديدة التي تتماشى مع الجداول الزمنية لتصميم وتطوير قمصان الفريق.

وبحسب الصحيفة، كانت دعوات المقاطعة التي يقودها الفلسطينيون دعت لمقاطعة شركة "بوما"، قبل عملية طوفان الأقصى، بسبب رعايتها المنتخب الإسرائيلي.

كما زادت دعوات المقاطعة قوةً وامتدت لتشمل المزيد من الشركات والمنتجات عقب الحرب الإسرائيلية على غزة، التي خلّفت أكثر من 18 ألف قتيل وعشرات آلاف الجرحى والمفقودين.

المصدر: صحيفة "تلغراف" البريطانية