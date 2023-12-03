"حزب الله" يعلن استهداف آلية عسكرية إسرائيلية في بيت هيلل

وأعلن حزب الله أنه استهدف "تجمعًا للجنود الإسرائيليين شرق موقع حانيتا، وموقعي الراهب وراميا، وعددًا من النقاط الإسرائيلية المستحدثة في القطاع الغربي، وكذلك مواقع إسرائيلية في تلال كفرشوبا، ومزارع شبعا".

وأعقب ذلك قصف وغارات جوية نفذها الجيش الإسرائيلي على البلدات الحدودية في القطاعات المختلفة من جنوب لبنان.

وأغارت المسيّرات الإسرائيلية على بلدة مجدل سلم وعلى وادي السلوقي وأطراف القوزح، كما استهدفت سيارة من نوع رابيد على الطريق بين شقرا وحولا وأطراف عيتا الشعب، وطالت الغارات أطراف بيت ليف وطير حرفا، وصولاً إلى المنطقة الواقعة بين راشيا الفخار وكفرحمام.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية محيط الطريق الرئيس في برج الملوك -الخيام، وسهل مرجعيون، وتل النحاس، والمحامص.