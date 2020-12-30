سانا: الدفاعات السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي صاروخي

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قالت الوكالة العربية السورية للأنباء في ساعة مبكرة من صباح يوم الأربعاء إن وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت "لعدوان إسرائيلي" في سماء دمشق. وذكر التلفزيون الرسمي