30 ديسمبر

سانا: الدفاعات السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي صاروخي

سانا: الدفاعات السورية تتصدى لهجوم...

قالت الوكالة العربية السورية للأنباء في ساعة مبكرة من صباح يوم الأربعاء إن وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت "لعدوان إسرائيلي" في سماء دمشق. وذكر التلفزيون الرسمي

المصدر: فريق التحرير

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قالت الوكالة العربية السورية للأنباء في ساعة مبكرة من صباح يوم الأربعاء إن وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت ”لعدوان إسرائيلي“ في سماء دمشق.

وذكر التلفزيون الرسمي أن الدفاعات الجوية السورية تصدت ”لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في سماء ريف دمشق الغربي“.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن القصف استهدف، مقر الدفاع الجوي ومواقع لميليشيات إيرانية في ريف دمشق .

وبحسب ناشطين فإن غارات وقعت في منطقة النبي هابيل في الزبداني بريف دمشق الغربي.

وقالت عدة مصادر إن المقاتلات الإسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق الأجواء اللبنانية أثناء استهداف أحد المواقع العسكرية في منطقة الزبداني قرب الحدود اللبنانية.