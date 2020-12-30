سانا: الدفاعات السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي صاروخي

قالت الوكالة العربية السورية للأنباء في ساعة مبكرة من صباح يوم الأربعاء إن وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت ”لعدوان إسرائيلي“ في سماء دمشق.
وذكر التلفزيون الرسمي أن الدفاعات الجوية السورية تصدت ”لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في سماء ريف دمشق الغربي“.
پدافند هوايي سوريه در حال پاسخ به اسرائيل در فضاي حومه دمشق است
pic.twitter.com/ZGy5zRMffe
— Ali_Parsi🚨 (@AParsi) December 30, 2020
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن القصف استهدف، مقر الدفاع الجوي ومواقع لميليشيات إيرانية في ريف دمشق .
وبحسب ناشطين فإن غارات وقعت في منطقة النبي هابيل في الزبداني بريف دمشق الغربي.
وقالت عدة مصادر إن المقاتلات الإسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق الأجواء اللبنانية أثناء استهداف أحد المواقع العسكرية في منطقة الزبداني قرب الحدود اللبنانية.