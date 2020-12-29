الجيش السوداني: لا نوايا عدوانية تجاه إثيوبيا

قال نائب رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية بالجيش، اللواء محمد أحمد صبير، الثلاثاء، إنه ليس لدى قوات بلاده أي نوايا عدوانية تجاه إثيوبيا.

وأضاف صبير في بيان له على الصفحة الرسمية للقوات المسلحة السودانية على فيسبوك ”مضي القوات المسلحة في تأمين الحدود السودانية لاسترداد الأراضي الزراعية في حدوده الشرقية مع إثيوبيا التي تقدر بأكثر من مليوني و500 ألف فدان كانت خارج السيطرة“.

وقال البيان إن ”القوات المسلحة تتحرك بمسؤولية داخل حدود الأراضي السودانية وتأمينها في إطار عملها الروتيني وفق الدستور“.

وفي وقت سابق الثلاثاء، عقد مجلس الأمن والدفاع السوداني، جلسة طارئة برئاسة رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، لمناقشة تطورات الأوضاع على الحدود الشرقية.

وأشاد مجلس السيادة في بيان، بـ“الجهد المقدر الذي قامت به القوات المسلحة في منطقة الفشقة السودانية دفاعا عن الأراضي وتأمينا للحدود“.