قيادي في حماس يقر بارتكاب الحركة أخطاء "لا تُغتفر" بحق الشعب الفلسطيني‎

أقر القيادي في حركة حماس أحمد يوسف، بارتكاب الحركة أخطاء بحق الشعب الفلسطيني لأسباب حزبية، مشيرًا إلى أنها كانت جزءًا من أسباب العثرات التي يمر بها الشعب الفلسطيني.

وقال ”يوسف“ الذي شغل منصب المستشار السياسي لرئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، عندما كان رئيسًا للحكومة الفلسطينية إنه“بمراجعة شريط الذكريات بعد 70 عامًا، نُقر ونعترف بأن كل كلمات الاعتذار ودموع التوبة لن تكفي للتكفير عن سيئات وأخطاء اقترفناها مع غيرنا في هذا الوطن بحق شعبنا الفلسطيني الأصيل“.

وأضاف في تدوينة عبر حسابه على فيسبوك:“كنا للأسف، ولأسباب لها علاقة بسوء التقدير والحسابات الحزبية الضيقة، سهمًا في كبوته وعثراته“.

وغادر ”يوسف“ قطاع غزة، قبل أعوام، وسبق أن وجه انتقادات لبعض سلوكيات الحركة وتعاملها مع بعض الملفات الفلسطينية الداخلية والخارجية، إلا أنها المرة الأولى التي يقر فيها بشكل صريح وعلني بارتكاب الحركة أخطاء سببت أضرارًا جسيمة للشعب الفلسطيني.