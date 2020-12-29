انتقد "تلقي مسؤولين" للقاح كورونا.. الأردن يخلي سبيل الصحافي جمال حداد بكفالة

قررت محكمة أمن الدولة في الأردن، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل الصحافي جمال حداد بكفالة عدلية، الذي أثار توقيفه موجة غضب واسعة في الوسط الصحفي الأردني.

وكانت المحكمة قد قررت توقيف حداد لمدة 15 يوما على خلفية نشر مقال في موقعه الإلكتروني تحدث فيه عن أن مسؤولين أردنيين تلقوا لقاح كورونا دون إعلان رسمي، وعن وصول اللقاح للأردن وبدء حملة التطعيم.

وتحولت قضية توقيف حداد إلى قضية تضامن واسعة في المملكة، فتح فيها الناشطون والصحفيون ملفات التوقيف في قضايا النشر وتحويلها إلى محكمة أمن الدولة.

وكان صحفيون قد نفذوا الخميس الماضي، وقفة احتجاجية أمام مقر نقابة الصحفيين في عمّان رفضا لتوقيف حداد، واحتجاجا على استمرار الاعتقالات في قضايا النشر.