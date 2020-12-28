السودان.. توجيه تهمة القتل العمد في حادثة إيقاف ووفاة بهاء الدين نوري

وجهت النيابة العامة في السودان اليوم الإثنين الاتهام رسميا بالقتل العمد والاشتراك الجنائي للمتهمين في حادثة القبض ووفاة موقوف لدى قوات الدعم السريع.

وأعلن قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو، رفع الحصانة عن المتهمين وتسليمهم للنيابة لإكمال إجراءات التحقيق بناءا على بيان النيابة العامة وذكره أن القتيل تعرض لإصابات.

وأفادت النيابة العامة في بيان، أن إعادة تشريح جثمان بهاء الدين ”أثبتت تعرض المجني عليه إلى إصابات متعددة أدت إلى وفاته“.

وقالت النيابة إنها قررت تقييد دعوى جنائية تحت أحكام المواد 21/ 130(الاشتراك الجنائي و القتل العمد) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، وتكليف ثلاثة وكلاء نيابة برئاسة رئيس نيابة عامة لمباشرة التحري والتحقيق.

و أشار البيان إلى اتخاذ النائب العام وفقا للقانون، الإجرءات اللازمة للقبض وتسليم جميع أفراد القوة التي قامت بالقبض واحتجاز المجني عليه للنيابة العامة على الفور.

وذكر بيان المتحدث الرسمي باسم قوات الدعم السريع، العميد ركن جمال جمعة، أن الدعم السريع بدأ الإجراءات القانونية بعد وفاة المواطن بهاء الدين نوري الذي حدثت وفاته بعد الملابسات التي صاحبت إجراءات التحري معه بوساطة استخبارات الدعم السريع.

وأشار جمعة، إلى أن قائد قوات الدعم السريع أمر بتشكيل مجلس تحقيق لمعرفة ملابسات الاعتقال والوفاة استنادا على تقرير الطب الشرعي الأولي، وأضاف: ”بعد صدور نتيجة التقرير الثاني وفقا لبيان السيد النائب العام، وجّه السيد قائد قوات الدعم السريع بإيقاف التحقيق فورا، ورفع الحصانة عن الأفراد موضع الشبهه الذين قاموا بالاعتقال وفقا لنص المادة (48/ 2) من قانون القوات المسلحة لسنة 2007م تعديل 2013م وتسليمهم للنيابة العامة لإكمال إجراءات التحقيق“.

وتعهد دقلو بحسب البيان، بالوقوف إلى جانب الحق، وأن يتابع الإجراءات القانونية والعدلية في القضية حتى تتحقق العدالة.