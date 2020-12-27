دارفور.. 15 قتيلًا و34 جريحًا في اقتتال قبلي جديد

قُتل 15 شخصًا وجُرح 34 آخرون خلال موجة جديدة من اشتباكات مسلحة بين قبيلتي ”المساليت“ و“الفلاتة“ في منطقة قريضة بولاية جنوب دارفور غرب السودان.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا)، مساء الأحد، أن حاكم الولاية، موسى مهدي، زار منطقة قريضة (85 كيلو مترًا جنوب مدينة نيالا مركز الولاية)، ووقف على الأحداث التي شهدتها المنطقة، برفقة لجنة أمن الولاية.

وقال مهدي إن لجنة الأمن اجتمعت وأصدرت قرارات، أهمها نشر قوات عسكرية بأعداد كبيرة للقبض على المتورطين وجمع السلاح، إلى جانب تشكيل لجنة تحقيق باشرت أعمالها.

وأوضح عمر الملك، قيادي محلي في ”قريضة“، أن مشادات كلامية بين أفراد من القبيلتين حول مصدر مياه تطورت إلى اشتباكات بالأسلحة النارية، أدت الى مقتل اثنين في الحال، وفق الوكالة.

وعلى إثر ذلك، شنت مجموعات من ”الفلاتة“ هجومًا، مما أسفر عن مقتل 13 من ”المساليت“ وجرح 34 تم نقلهم إلى مستشفى.

وقال جعفر عيسى، من قيادات الإدارة الأهلية لـ“الفلاتة“، إن أفرادًا من ”المساليت“ هاجموا رعاة ”الفلاتة“ عند مصادر المياه في منطقة ”رهد بودريسة“، وجرحوا 2 توفيا لاحقًا متأثرين بجراحهما.

ولم يتسنَ على الفور الحصول على تعقيب من قبيلة ”المساليت“.