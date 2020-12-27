شقيق جندي إسرائيلي محتجز لدى حماس يطالب أردوغان بالتدخل للإفراج عنه

كشفت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ الإسرائيلية أن أوفيك، شقيق الجندي الإسرائيلي الأسير في قطاع غزة أورون شاؤول، توجه إلى السفارة التركية لطلب المساعدة باسترجاع شقيقه المعتقل لدى حماس في غزة.

وقالت الصحيفة“إن أوفيك بعث برسالة طلب فيها المساعدة من الرئيس التركي أردوغان لاستعادة شقيقه من غزة“.

وقال شقيق الجندي الإسرائيلي الأسير:“اليوم هو عيد ميلاد أخي الـ 27، ونحتفل للمرة السابعة منذ أن أسرته حماس، وقبل 4 سنوات تعهد أردوغان بالمساعدة في إعادة الجنود خلال اتفاقية مرمرة“.

ووفق الصحيفة فقد دعا أوفيك، الحكومة التركية ودول العالم للعمل من أجل عودة أورون، وهدار، والإسرائيليين الآخرين الذين تحتجزهم حماس.

ودعا ”أوفيك“ إلى أن تكون عودة الأسرى في طليعة تحسين العلاقات بين تركيا وإسرائيل.

ومؤخرًا تطرقت تقارير إسرائيلية إلى مباحثات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى مقابل إدخال لقاح كورونا إلى قطاع غزة، إلا أن حماس نفت وجود أي تقدم في هذا الملف.