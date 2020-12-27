بالصور والفيديو.. شاهد آثار الدمار في مخيم للسوريين بلبنان بعد حرقه "إثر مشاجرة"

أظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة، آثار الدمار الهائل الذي لحق بمخيم للاجئين السوريين شمال لبنان، بعدما أحرقت خيامهم إثر خلاف دب بين شبان من أهالي المنطقة وبعض سكان المخيم.

وقال مسؤولو إغاثة، يوم الأحد، إن مئات اللاجئين السوريين فروا من مخيمهم المؤقت في شمال لبنان؛ بعدما أُحرقت خيامهم.

هكذا بدى مخيم النازحين السوريين شمال #لبنان بعد الهجوم عليه من قبل مسلحين من آل المير نتيجة خلاف مع #سوريين المنطقة وقاموا ايضا بإحراق كل المخيم وتهجير من بداخله pic.twitter.com/ZG2Uczuuo8 — El Jarida (@eljaridalb) December 27, 2020

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن 3 على الأقل أصيبوا في الحادثة، التي وقعت أمس السبت، في منطقة المنية بالقرب من مدينة طرابلس الساحلية، وأعقبها قيام شبان غاضبين بإضرام النار في المخيم.

وأعلن الدفاع المدني اللبناني، السبت، نجاحه في السيطرة على الحريق، وانتشر الجيش والشرطة لإعادة الهدوء.

وقال مصدر أمني لوكالة فرانس برس، إنه سُمع دوي إطلاق نار، مشيرا إلى أن الشجار في منطقة بحنين في المنية اندلع بين عمال سوريين وأفراد من ”آل مير“.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، خالد كبارة، أن ”الحريق امتد لكل مساكن المخيم المبنية من مواد بلاستيكية وخشبية. وأضاف أن ”عددا من هذه العائلات هربت من المخيم بسبب الخوف الناجم عن أصوات شبيهة بالانفجارات، ناتجة عن انفجار قوارير غاز“. وأوضح أن ”حجم الحريق كان ضخما؛ بسبب المواد السريعة الاشتعال المبنية منها مساكن المخيم ووجود قوارير غاز فيه“. ووفقا ”للوكالة الوطنية للأنباء“ الرسمية، فإن ”إشكالا حصل بين شخص من آل المير وبعض العمال السوريين العاملين في المنية، أدى إلى تضارب بالأيدي وسقوط 3 جرحى“. ويعيش في لبنان أكثر من مليون لاجئ سوري، فروا منذ بداية الصراع في بلدهم عام 2011.‎