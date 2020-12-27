السودان.. وفاة والي ولاية النيل الأزرق عبدالرحمن نورالدائم

أعلنت السلطات السودانية اليوم الأحد، وفاة والي ولاية النيل الأزرق عبدالرحمن نورالدائم عن عمر يناهز 59 عاما بحادث سير قرب العاصمة الخرطوم.

ووقع الحادث على طريق مدني الخرطوم، وأودى -أيضا- بحياة أحد أبناء الراحل الذي كان برفقته في السيارة إذ كانا متوجهين إلى الخرطوم.

وعين عبد الرحمن نور الدائم التوم قبل أشهر فقط، واليا، وهو معلم وصحفي سابق عمل ناطقا باسم قوى الحرية والتغيير في الولاية.

والراحل متزوج وأب لأربعة أطفال.

وجاء تعيين عبد الرحمن نور الدائم ضمن قرار حكومي بتعيين حكام مدنيين للولايات، وذلك في إطار عملية الانتقال لحكم ديمقراطي في السودان.

وحل الدائم محل اللواء الركن يس إبراهيم عبد الغني الوالي السابق.

وكانت هذه الخطوة أحد المطالب الرئيسة للمتظاهرين الذين شاركوا في الاحتجاجات ضد حكم الرئيس السابق عمر البشير.

وبموجب هذه الخطوة، يحل الولاة المدنيون محل الولاة العسكريين الذين كانوا يديرون شؤون الولايات.