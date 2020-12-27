لبنانيون يحرقون مخيما للاجئين السوريين (فيديو وصور)

أقدم عدد من الشبان اللبنانيين مساء السبت، على مهاجمة مخيم المنية للاجئين السوريين في طرابلس، وإحراق عدد من الخيم، ما تسبب باندلاع حريق ضخم أتى على معظم المخيم.

وقالت مواقع محلية لبنانية، إن الهجوم على المخيم أتى إثر اندلاع شجار بين أفراد من آل ”المير“ وعدد من النازحين بالمخيم، تطور لاشتباك بالأسلحة أصيب على إثره عدد من الأشخاص من الطرفين.

#عاجل..لبنانيون يحرقون مخيما كاملا للسوريين..كأنها القيامة مشهد مروع 😢

أقدم شبان لبنانيون على حرق مخيم كامل يحتوي على عشرات الخيام في منطقة المنية شمال لبنان عقب إشكال نشب بين لاجيء سوري واخر لبناني من المنطقة قيل انه ينتمي لعائلة ال المير 🤔💯 pic.twitter.com/NPA2YMacGi — Ain Sebaa (@bouchra_sahrane) December 26, 2020

وقال موقع ”لبنان 24“ إن الاشتباكات بدأت بعد شجار بين شاب سوري وشقيقين لبنانيين أحدهما عسكري بالجيش اللبناني، على خلفية لعبة كرة قدم بمنطقة محلة التبانة في طرابلس، تسبب بإصابة الشقيقين بجروح بعد تعرضهما لاعتداء بأداة حادة استخدمها الشاب السوري.

اشكال بين لبنانيين وسوريين، ذهب ضحيته احراق مخيم للاجئين في المنية شمال لبنان pic.twitter.com/VO0E31qacU — Salman Andary (@salmanonline) December 26, 2020

وبحسب ما نقله الموقع عن مصادر أمنية، فإن عدد الخيم التي تم إحراقها في المخيم يصل إلى أكثر من 100 خيمة كانت تقطنها عائلات سورية لاجئة، فيما لم تصدر أي تصريحات رسمية توضح إن كان هناك إصابات أو خسائر بالأرواح نتيجة الحريق.

#لبنان: شبان يحرقون مخيم للنازحين السوريين في منطقة المنية ما أدى لاحتراقه بالكامل pic.twitter.com/sJtGM9AAfe — Eman Ali (@EmanAli41856415) December 26, 2020

وفي تقرير حديث لها في ديسمبر الجاري، قالت الأمم المتحدة، إن 9 من أصل 10 عائلات سورية لاجئة في لبنان، تعيش في فقر مدقع جراء الانهيار الاقتصادي بالبلاد.

جاء ذلك في دراسة مشتركة بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ”يونيسف“، نشرت نتائجها في بيان قبل أسبوع.

وقالت الدراسة إن ”الانكماش الاقتصادي والتضخم الحاد وتفشي وباء كورونا، وأخيرا انفجار مرفأ بيروت، دفعت المجتمعات الضعيفة في لبنان، بما في ذلك اللاجئون السوريون إلى حافة الهاوية“.