كتائب "حزب الله" العراقية تهدد الكاظمي: لا تختبر صبرنا

هددت ”كتائب حزب الله“ الموالية لإيران بالعراق، السبت، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بـ“عدم اختبار“ صبرهم.

وقال المسؤول الأمني لكتائب حزب الله أبو علي العسكري في تغريدة على ”تويتر“: ”المنطقة اليوم تغلي على صفيح ساخن، واحتمال نشوب حرب شاملة قائم، وهو ما يستدعي ضبط النفس لتضييع الفرصة على العدو، بألا نكون الطرف البادئ لها“.

وأضاف: ”لعل عمليات القصف في الأيام الماضية لا تصب إلا في مصلحة عدونا ترامب الأحمق وهذا ما يجب ألا يتكرر“ على حد تعبيره.

وقال ”تحالفنا مع الإخوة في فصائل المقاومة سواء المحلية منها أو الخارجية تحالف متين، وما يمسهم يمسنا، ونحن ملتزمون بالدفاع عنهم ضمن الأطر المحددة والمقررة بيننا“.

ودعا الكاظمي إلى ”عدم اختبار صبر المقاومة بعد اليوم“، مهدداً الكاظمي بالقول: ”لن تحميه الاطلاعات (الاستخبارات) الإيرانية، ولا الـCIA الأمريكية، ولا المزايدين على مصلحة الوطن“.

وأعلن رئيس الحكومة العراقية، الجمعة، استعداد حكومته، لمواجهة الميليشيات المسلحة، وذلك عقب انتشار مسلح لعناصر ميليشيات عصائب أهل الحق، احتجاجًا على اعتقال عدد منهم.

وقال الكاظمي، في تغريدة عبر ”تويتر“:“إن أمن العراق أمانة في أعناقنا، ولن نخضع لمغامرات أو اجتهادات، عملنا بصمت وهدوء على إعادة ثقة الشعب والأجهزة الأمنية والجيش في الدولة، بعد أن اهتزت بفعل مغامرات الخارجين على القانون“.

وأضاف:“طالبنا بالتهدئة لمنع زج بلادنا في مغامرة عبثية أخرى، لكننا مستعدون للمواجهة الحاسمة إذا اقتضى الأمر“.