إسرائيل تقصف أهدافاً لحماس في غزة

قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، فجر السبت، عدداً من المواقع العسكرية التابعة لكتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، بعد ساعات من إطلاق صاروخين من غزة صوب مدينة عسقلان المحاذية للقطاع.

واستهدف القصف الإسرائيلي موقعاً لحركة حماس شرق قطاع غزة، ما أدى لاشتعال النيران فيه، بعد أن تم إطلاق أكثر من 7 صواريخ باتجاهه.

وفي السياق ذاته، استهدفت الطائرات الإسرائيلية نقطة رصد ميدانية للجناح المسلح لحماس، وسط القطاع.

ولم تبلغ المصادر الطبية الفلسطينية عن سقوط إصابات جراء علميات القصف هذه، فيما تسبب القصف العنيف في وقوع أضرار في منشآت مجاورة للمواقع العسكرية، كما أدى القصف لانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من شرق القطاع.

ووفق شهود عيان فإن الهجوم أسفر عن إلحاق أضرار بمنازل بعض المواطنين، وبمشفى ”محمد الدرة“ الحكومي الخاص بالأطفال، وبمركز ”تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة“ التابع لوزارة التنمية الاجتماعية.

وقال بيان للجيش الإسرائيلي، نشره على حسابه في تويتر، إنه قصف مواقع تتبع لحركة حماس، بينها ”موقع لتصنيع الصواريخ، ونفق، وموقع عسكري“، دون مزيد من التفاصيل.

وذكر أنه شنّ هذه الغارات، ردا على إطلاق صواريخ من القطاع.