مقتل 8 من مسلحي حركة الشباب بينهم قيادي جنوب الصومال

لقي قيادي في حركة الشباب الصومالية مصرعه، وأصيب آخرون بجروح في غارة جوية شنتها القوات الأمريكية على مواقع للحركة جنوبي الصومال.

وأعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا ”أفريكوم“ في بيان ، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الوطنية الصومالية الجمعة، أن قواتها شنت غارة جوية على مواقع لحركة ”الشباب“ في منطقة ساكو بإقليم جوبا الوسطى، ما أسفر عن مقتل قيادي كبير وإصابة عناصر آخرين لم يعرف عددهم حتى الآن.

وفي وقت لاحق اليوم السبت، أفاد مسؤول بالحكومة الصومالية، أن قوات الأمن الصومالية قتلت سبعة من مسلحي حركة ”الشباب“ ، في عملية في بلدة جارباهاري في منطقة جيدو جنوب البلاد.

وأوضح قائد العمليات في البلدة، آدم عبدي حيرشي، أن الجيش تبادل إطلاق النار مع ”العناصر الإرهابية“ في قرى بالبلدة وقتل سبعة منهم.

ويأتي ذلك وسط العمليات المستمرة من قبل الجيش الصومالي ضد الجماعة في المناطق الوسطى والجنوبية حيث لا يزال المسلحون يسيطرون على المناطق الريفية وينصبون الكمائن ويزرعون الألغام.