بعد تهديد ميليشيات العصائب.. الكاظمي: مستعدون للمواجهة إذا اقتضى الأمر

أعلن رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، استعداد حكومته، لمواجهة الميليشيات المسلحة، وذلك عقب انتشار مسلح لعناصر ميليشيات عصائب أهل الحق، احتجاجًا على اعتقال عدد منهم.

وقال الكاظمي، في تغريدة عبر ”تويتر“:“إن أمن العراق أمانة في أعناقنا، ولن نخضع لمغامرات أو اجتهادات، عملنا بصمت وهدوء على إعادة ثقة الشعب والأجهزة الأمنية والجيش في الدولة، بعد أن اهتزت بفعل مغامرات الخارجين على القانون“.

وأضاف:“طالبنا بالتهدئة لمنع زج بلادنا في مغامرة عبثية أخرى، لكننا مستعدون للمواجهة الحاسمة إذا اقتضى الأمر“.

أمن العراق أمانة في أعناقنا، لن نخضع لمغامرات أو اجتهادات، عملنا بصمت وهدوء على إعادة ثقة الشعب والأجهزة الأمنية والجيش بالدولة بعد أن اهتزت بفعل مغامرات الخارجين على القانون. طالبنا بالتهدئة لمنع زج بلادنا في مغامرة عبثية اخرى، ولكننا مستعدون للمواجهة الحاسمة إذا اقتضى الأمر. — Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) December 25, 2020

ويأتي ذلك عقب انتشار مسلح لعناصر ميليشيات عصائب أهل الحق، في جانب الرصافة في العاصمة بغداد، احتجاجًا على اعتقال 4 منهم متورطين بقصف مطار بغداد الدولي، في أيلول الماضي.

وقال مصدر في الشرطة العراقية، لـ“إرم نيوز“ إن ”العشرات من عناصر عصائب أهل الحق، انتشروا في مناطق شارع فلسطين، وزيّونة، شرق العاصمة بغداد، فضلًا عن مناطق أخرى قرب المنطقة الخضراء“.

وأضاف المصدر، أن“عناصر الميليشيات كانوا يستقلون سيارات سوداء، وهم مدججون بالسلاح، ويطلقون تهديدات ضد رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، ووزير الداخلية عثمان الغانمي، بسبب عملية الاعتقال الأخيرة“.

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انتشار عناصر من ميليشا العصائب التابعة لقيس الخزعلي بعد اعتقال احد قادتها مهددة الدولة باستخدام القوة . #اخراج_المحتل_ثار_قادتنا pic.twitter.com/e2oA9RJF37 — Kamil Alkhalaifah (@pwb917) December 25, 2020

https://twitter.com/TheGodFather10q/status/1342543763017756673

انتشار عناصر ميليشيات العصائب، اصحاب الكهف، ذو الفقار في شوارع بغداد.#العراق — العراق نيوز (@Al_Iraq_News) December 25, 2020

وقال مصدر أمني عراقي، لـ ”إرم نيوز“ في وقت سابق، إن“4 من عناصر ميليشيات عصائب أهل الحق، اعتُقلوا لتورطهم بقصف استهدف مطار بغداد الدولي، في أيلول/سبتمبر الماضي، لكنه لم يصب وسقط على منزل في منطقة الرضوانية ببغداد“.

وأشار إلى أن ”مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي تدخل لحلحلة الأمر، وإجراء وساطة بين الطرفين، وما زالت مستمرة“.

وقُتل 5 أشخاص من عائلة واحدة، بينهم 3 أطفال وامرأتان، في أيلول/ سبتمبر الماضي، إثر هجوم بصواريخ الكاتيوشا قرب مطار بغداد الدولي.

وتصاعدت حدة الهجمات، خلال الأيام القليلة الماضية، التي تواجهها قوات التحالف الدولي، والقوات الأمريكية بشكل خاص، حيث تعرضت السفارة الأمريكية وسط العاصمة بغداد إلى عدة هجمات بصواريخ الكاتيوشا، فضلًا عن مطار بغداد لاستهداف قاعدة أمنية أمريكية مجاورة.

وتتهم الولايات المتحدة فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران بالوقوف وراء تلك الهجمات التي تستهدف قواعدها وقواتها العسكرية في العراق.