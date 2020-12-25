العراق.. استهداف رتل للتحالف الدولي بعبوة ناسفة في محافظة الديوانية

إرم نيوز – موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

انفجرت عبوة ناسفة استهدفت رتلا عسكريا لقوات التحالف الدولي في محافظة الديوانية، وفق ما أعلنته خلية الإعلام الأمني في العراق اليوم الجمعة. وقالت الخلية في بيان