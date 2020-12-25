المرصد: 6 قتلى في قصف إسرائيلي استهدف منطقة مصياف وسط سوريا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إن الضربات الإسرائيلية الجديدة على مناطق وسط سوريا بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة، أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص.

وبحسب المرصد، فإن الصواريخ الإسرائيلية القادمة من فوق الأراضي اللبنانية، دمرت مستودعات ومراكز لتصنيع صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى تابعة للميليشيات الإيرانية في منطقة البحوث العلمية (معامل الدفاع) ضمن منطقة الزاوية في مصياف، بريف حماة (وسط البلاد).

واستهدفت الضربات مراكز ومواقع في معسكر الطلائع بمنطقة الشيخ غضبان في مصياف أيضا.

كما تسببت تلك الضربات في مقتل ستة أشخاص من عناصر الميليشيات الإيرانية، بحسب المرصد.

وأضاف المرصد أن عدد القتلى مرشح للارتفاع بسبب وجود جرحى بعضهم في حالات خطرة بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين.

ويوجد في منطقة مصياف مركز لتطوير صواريخ متوسطة المدى في قرية الزاوية، ومعسكر الطلائع في قرية الشيخ غضبان في مصياف.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، بأن الدفاعات الجوية السورية اعترضت الجمعة صواريخ اطلقتها إسرائيل واستهدفت غرب محافظة حماة.

وبث التلفزيون الرسمي السوري لقطات قال إنها تُظهر تصدي الدفاعات الجوية للهجوم الإسرائيلي.

وإسرائيل، التي لم تعلق على التقارير بشكل فوري، شنت منذ اندلاع الحرب في سوريا العام 2011 مئات الغارات على سوريا مستهدفة مواقع للقوات الحكومية والميليشيات الإيرانية ولحزب الله اللبناني.

ونادرا ما تؤكد إسرائيل عملياتها العسكرية في سوريا لكنها تقول إن الوجود العسكري الإيراني الداعم للرئيس بشار الأسد يشكل تهديدا وإنها ستواصل ضرباتها هناك.