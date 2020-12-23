العاهل المغربي لعباس: ترسيخ مغربية الصحراء لن يكون على حساب الفلسطينيين

أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس، في رسالة وجهها إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن الرباط تضع القضية الفلسطينية في مرتبة قضية الصحراء الغربية.

وتأتي هذه الرسالة التي نقلتها وكالة ”المغرب العربي“ للأنباء، بعد يوم فقط من زيارة وفد أمريكي إسرائيلي إلى المغرب، في إطار اتفاق تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل، الذي أعلن عنه مطلع ديسمبر الجاري، والذي تضمن اعتراف واشنطن بسيادة الرباط على الصحراء الغربية المتنازع عليها.

وجدد العاهل المغربي في رسالته ”موقف بلده الثابت من دعم القضية الفلسطينية، والمتمثل في حل الدولتين المتوافق عليه دوليا، و التشبث بالمفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، سبيلا وحيدا للوصول إلى حل نهائي ودائم وشامل لهذا الصراع“.

وأكد أن الرباط ”تضع دائما القضية الفلسطينية في مرتبة قضية الصحراء المغربية“، مضيفا أن ”العمل من أجل ترسيخ مغربية الرباط، لن يكون أبدا لا اليوم ولا في المستقبل، على حساب نضال الشعب الفلسطيني“.

وشدد أنه ”لن يدخر جهدا لصيانة الهوية التاريخية العريقة لهذه المدينة المقدسة، كأرض للتعايش بين الأديان السماوية، وسيواصل الدفاع عن الوضع الخاص لمدينة القدس، وحماية الطابع الإسلامي للمدينة المقدسة وحرمة المسجد الأقصى“.

وأشار إلى أنه ”سيتم قريبا دعوة لجنة القدس للاجتماع في دورتها الواحدة والعشرون بالمملكة المغربية، لدراسة السبل الكفيلة بالحفاظ على الوضع الخاص لمدينة القدس الشريف“.