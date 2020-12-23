سعد الحريري: ماضون بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة رغم وجود تعقيدات واضحة

قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، سعد الحريري، إن الإسراع بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، هو الأساس، ونحتاج أشخاصا نستفيد منهم لمصلحة البلد“.

وأضاف الحريري في تغريدة على حسابه في تويتر: ”يمكن عم نتأخّر في تشكيل الحكومة، وهذا الأمر يشكل ضغطاً على البلد، ولكن الرئيس ميشال عون وأنا حريصان على تشكيلها“.

الإسراع في تشكيل حكومة هو الأساس ونحتاج إلى أشخاص نستفيد منهم لمصلحة البلد و“يمكن عم نتأخّر“ في #تشكيل_الحكومة وهذا الأمر يشكل ضغطاً على البلد ولكن الرئيس ميشال عون وأنا حريصان على تشكيلها.

— Saad Hariri (@saadhariri) December 23, 2020



وتابع: ”أتمنى أن يكون هناك حكومة، ولكن لا يزال هناك تعقيدات واضحة، والأكيد أن هناك وضوحا في المشاكل السياسية الموجودة“.

وقال: ”ما حدا يخبركن أنو ما فينا نوقف الانهيار، ولكن نحن نحتاج إلى حكومة من اختصاصيين كي نوقف هذا الانهيار، ولن أتوقف إلا عند تشكيل الحكومة، ويجب إعادة بناء الثقة، ولم يعد هناك وقت فالبلد ينهار بشكل سريع.“

وأكد أن ”عظمة لبنان باللبنانيين، ونحن كلبنانيين وحدنا نستطيع وقف الانهيار، ولكن يجب أن نتواضع، فلبنان يستحق أن نضحي لأجله“.

عظمة #لبنان باللبنانيين ونحن كلبنانيين وحدنا نستطيع وقف الانهيار ولكن يجب ان نتواضع فلبنان يستحق ان نضحي لاجله. #تشكيل_الحكومة — Saad Hariri (@saadhariri) December 23, 2020



وأوضح الحريري أن على ”المسؤولين التفكير بالمواطنين والمتضررين من الانفجار، ونحن قادرون على وقف الانهيار، ولكن يجب أن نتواضع وأن نفكر في مصلحة البلد ويجب أن تُشكّل الحكومة بعد رأس السنة“.